مختصون ايطاليون في مجال التجارة الخارجية يحلون بسطيف

ستحل لجنة تضم خبراء من إيطاليا في مجال التجارة الخارجية "عما قريب" بسطيف لدراسة سبل الاستثمار المتاحة بهذه الولاية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا بالجزائر باسكال فيرارا.

وأوضح السفير الإيطالي خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة "الهضاب" بسطيف بحضور رئيس ذات الغرفة، علي منصوري، و متعاملين اقتصاديين محليين نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الخطوة تهدف لتثمين الشراكة بين رجال أعمال البلدين، أنه سيطلب في الأيام القليلة القادمة من مختصين إيطاليين في مجال التجارة الخارجية "القيام بزيارة إلى سطيف لأجل دراسة و بحث كافة سبل الاستثمار المتاحة و فرص الشراكة في مختلف المجالات بهذه الولاية."

وناقش سفير إيطاليا بالجزائر مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين عديد الانشغالات التي تواجههم في الميدان على غرار مشكل النقل البحري والحصول على التأشيرات الخاصة بالأعمال.