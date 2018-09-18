الصين تفرض رسوما على سلع أمريكية

قالت الصين، الثلاثاء، إنها ستفرض الأسبوع المقبل رسوما جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وأفادت وزارة المالية الصينية نقلا عن روسيا اليوم بأن رسوما بين 5% و10% ستطال 5200 سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، على أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في الساعة 12:01 بتوقيت بكين يوم الـ 24 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي ستطبق فيه واشنطن الرسوم الجديدة على البضائع الصينية.

وأضافت الوزارة أنها بدأت إجراءات فض النزاع التجاري في إطار منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الأمريكية الجديدة.