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موسوني يؤكد بلوغ نسبة 100 بالمائة خلال 2020

الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من الشعير بعد سنتين!

  18 سبتمبر 2018 - 21:07   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من الشعير بعد سنتين!

 

ـ إطلاق مناقصة عالمية لشراء 75 ألف طن من الشعير

تسعى الحكومة من خلال استراتيجيتها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والشعير من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال وتقليص فاتورة الاستيراد، بالمقابل يرى خبراء الزراعة أن الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة خلال 2020 بنسبة 100 بالمائة، في الوقت الذي أطلقت الحكومة مناقصة عالمية من أجل اقتناء 75 ألف طن من مادة الشعير.

 

أكد الخبير في التنمية الزراعية ،أكلي موسوني، أن الجزائر تتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والشعير بفضل الاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في إنتاج هذه المحاصيل الزراعية التي تعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج خاصة من الأسواق الأوروبية والتي تراجعت ـ حسب المتحدث ـ بشكل طفيف إلى 77.2 مليار دولار في 2017 مقابل 81.2 مليار دولار في 2016 وسط توقعات بتحقيق إنتاج كبير من الحبوب لموسم 2017 ـ 2018 يفوق ما تم جنييه في الموسم الماضي جراء ارتفاع مستوى تساقط الأمطار في مناطق شرق وغرب البلاد وكذا تحسين ظروف عمل الفلاحين لاسيما فيما يتعلق بالمرافقة المالية والتزود بالبذور والأسمدة.

وتابع موسوني أن الجزائر على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص محصولي القمح الصلب والشعير بداية من سنة 2020 ، موضحا أن يرتقب بلوغ نسبة 90 بالمائة من الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب و100 بالمائة فيما يخص الشعير بعد سنتين، مشيرا إلى أن الديوان الوطني لمهنيي الحبوب أصدر تعليمات لدعم الفلاحين فيما يخص استعمال البذور المعالجة والأسمدة لرفع الإنتاج مع حلول سنة 2020 وأيضا لتدارك العجز المقدر بـ 15 مليون قنطار من خلال توفير التقنيات والوسائل الحديثة من المكننة والسقي الاقتصادي وبفضل هذه الإجراءات التي سيتم اعتمادها في نشاطات الحرث والبذر والجني على مساحة إجمالية قدرها 80 ألف هكتار فإن المردود المنتظر سيصل إلى 40 قنطارا في الهكتار الواحد أي بزيادة إنتاج إجمالية قدرها مليون قنطار .

وأطلقت الجزائر خلال هذا الأسبوع مناقصة عالمية لشراء 75 ألف طن من علف الشعير، وحسب تجار أوروبين، فإن الكمية المقررة في المناقصة اسمية، والمنشأ خياري وكما أن الموعد النهائي للمشاركة في المناقصة اليوم . وحسب المصدر فإن المناقصة تنص على شحن الكميات شهر نوفمبر.

وسيلة قرباج

 

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