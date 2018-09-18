تعليمات بمتابعة السوق وبرنامج ضبط المخزون

وزارة الفلاحة تؤكد وفرة البطاطا بزرع 27 ألفا من أصل 60 ألف هكتار

أمر الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمتابعة السوق وبرنامج ضبط مخزون البطاطا، في ظل زرع مساحة تفوق 27 ألف هكتار من البطاطا ما بعد الموسمية، والعملية مستمرة لبلوغ 60 ألف هكتار.

كشفت وزارة الفلاحة عن زرع مساحة البطاطا ما بعد الموسمية، حيث بلغت 27 ألفا و534 هكتار من أصل 60 ألف هكتار، مؤكدة أن عملية الزراعة ما زالت جارية، مطمئنة الجزائريين بوفرة المنتوج ودخول كميات معتبرة من المادة في وقتها بما يخفض أسعارها بدعوى أن قلة العرض وزيادة الطلب ترفعان الأسعار.

وأبرز البيان الذي تحوز المحور اليومي نسخة عنه، أن الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قد ترأس اجتماع عمل خصص لتقييم ومتابعة جني البطاطا الموسمية 2017/2018 وزراعة البطاطا ما بعد الموسمية 2018/2019، وكذا مراجعة برنامج التدخل لضبط هذا المنتوج خلال الفترات التي يقل فيها الإنتاج.

ومن خلال الاجتماع الذي شهد حضور كل من مدراء المصالح الفلاحية للولايات، الإطارات المركزية وممثلي المؤسسات تحت الوصاية والمهنية وما بين المهن، أعطى شادي تعليمات تخص متابعة السوق الوطنية وبرنامج ضبط مخزون البطاطا.

وبعد متابعة تدخلات المشاركين حول موسم البطاطا ما بعد الموسمية 2018/2019، حث كمال شادي المشاركين في الاجتماع على متابعة وتقييم حملة زراعة البطاطا ما بعد الموسمية 2018/2019 من حيث وفرة المدخلات وتعبئة الموارد المائية لنجاح هذه الحملة.