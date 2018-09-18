شملت المباحثات قطاعات الطاقة والصناعة والإلكترونيك والكيمياء

الإمارات تستهدف السوق الجزائرية كبوابة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا باستثمارات جديدة

-1.2 مليار دولار قيمة الشراكة بين سيبسا وسوناطراك لزيادة إنتاج الغاز والنفط آفاق 2043

تستهدف دولة الإمارات السوق الجزائرية كبوابة هامة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا، من خلال التباحث حول عقد شراكات جديدة لمختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة على غرار الصناعة، المناجم والإكترونيك وكذا الرقمنة لتفوق 10 ملايير دولار الحالية، فضلا عن تعزيز التعاون الطاقوي الثنائي بين البلدين، مما يعد خطوة انفراج جديدة للعلاقات الاقتصادية في ظل وجود فرص لمزيد من الاستثمارات الإماراتية الطامحة للاستفادة من الحجم الكبير للسوق الجزائرية.

تباحث وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وزير الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري أول أمس، خلال انعقاد الدورة الـ14 للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الصناعي والمنجمي، حيث بحثا إمكانيات الشراكة التي توفرها السوق الجزائرية، حسبما أوضحه بيان لوزارة الصناعة.واتفق الطرفان على إعطاء ديناميكية جديدة للشراكةالصناعية لاسيما في قطاعات الصناعات الإلكترونية، الكيمياء والرقمنة. وفي هذا الإطار، أبرز الوزير الإماراتي اهتمام بلاده بالسوق الجزائرية التي تشكل أرضية للتصدير نحو السوق الإفريقية.

وكان قد ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ومن الجانب الجزائري عبد القادر المساهل وزير الشؤون الخارجية، حسبما نقله الموقع الإخباري العين الإماراتية، حيث دعا المنصوري المصدرين والمستوردين الجزائريين إلى تعزيز الاستفادة من الموانئ والمرافق اللوجستية المتطورة في الإمارات كنقطة مثالية لانطلاق وتخزين ونقل البضائع بين الجزائر والأسواق الآسيوية، لافتا إلى أن الإمارات تتبوأ المرتبة 11 من أصل 160 دولة في مؤشر الخدمات اللوجستية العالمي، مما يؤكد القيمة المضافة التي يمكن لسلاسل الواردات والصادرات الجزائرية تحقيقها من خلال الاستفادة من الموانئ الإماراتية والمناطق الحرة واللوجستية في تعزيز كفاءة النقل والتخزين وتوسيع شبكة المصدرين والموردين المحتملين في كل بقاع العالم.

وفيما يخص مجال الاستثمار، أشاد المنصوري بتجاوز قيمة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر مستوى 10 مليارات دولار في عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى وجود فرص لمزيد من الاستثمارات الإماراتية الطامحة للاستفادة من الحجم الكبير للسوق الجزائرية والموقع الاستراتيجي للجزائر كبوابة للسوقين الأوروبية والإفريقية.

وأشاد المتحدث في سياق ذي صلة بالشراكة الاستثمارية الجزائرية الإماراتية في قطاع الحديد والفولاذ والتي وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما يُتوقع منه أن يولد نحو 1600 وظيفة مباشرة وغيرها من الفرص غير المباشرة عبر مراحل الاستثمار والتشغيل المختلفة، مشيدا بالشراكة في قطاع الطاقة عبر شركة سيبسا المملوكة لشركتي مبادلة وسوناطراك بقيمة 1.2 مليار دولار إلى العام 2043 والتي تتضمن زيادة إنتاج البترول والغاز الجزائري خلال السنوات المقبلة، حيث تشكل هذه الشراكات نموذجا حافزا للعمل المشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة.

وحث المنصوري في الشأن ذاته المستثمرين الجزائريين على تعزيز استثماراتهم في دولة الإمارات ومناطقها الحرة المختلفة التي تشكل نقطة مثالية للولوج إلى أسواق المنطقة التي تناهز قيمتها السنوية 7.6 تريليون دولار ويتجاوز عدد سكانها 2 مليار نسمة، حيث توفر الإمارات للمستثمرين بيئة استثمارية متطورة وبنية تحتية متقدمة، مما يمكن أن يشكل حافزا كبيرا للاستثمارات الجزائرية الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتنويع الأسواق التصديرية المتاحة أمام منتجاتها باتجاه الأسواق الآسيوية.