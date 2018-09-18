بعد أن أبدت السعودية ارتياحها لصعود نطاق سعر البترول

الأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر...وبرميل النفط في حدود الـ 80 دولارا

تتجه أنظار أعضاء الأوبك الـ 14مع 10 دول منتجة من خارج المنظمة نحو الاجتماع الذي سينعقد الأسبوع المقبل، بالجزائر، والذي سيتيح -حسب المتطلعين على الشؤون النفطية لدول أوبك - التشاور و العمل معا للحفاظ على استقرار سوق النفط في ظل التذبذبات التي تعرفها حاليا والتي وصلت إلى حدود الـ80 دولارا للبرميل ،أمس، بعد أن أبدت السعودية ارتياحها لصعود نطاق السعر قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.

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تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الأسبوع المقبل أي يومي 22 و 23سبتمبر، اجتماعا بالجزائر يضم الدول 14 العضو في الأوبك و 10 من خارجها، اجتماعا لمواجهة اضطرابات سوق النفط في ظل التخوف القائم من مواصلة إغراق السوق بكميات كبيرة من البترول، مما سيؤدي حتما إلى تواصل تذبذب أسعاره، الأمر الذي سيلحق أضرارا كبيرة بالدول المنتجة للنفط والتي تعتمد على مداخليها النفطية في تسيير اقتصادها الوطني على غرار الجزائر.

وصعدت أسعار النفط، أمس، بعد أن أبدت السعودية ارتياحها لصعود نطاق السعر قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار إلى 79.09 دولار للبرميل بعد أن سجلت 79.32 دولار، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.

ويرى المطلعون على الشؤون النفطية، أن أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز الـ80 دولارا للبرميل من خام برنت، بالمقابل تأثرت السوق النفط العالمية بتصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم.

وقالت الصين ،أول أمس، إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأمريكية الجديدة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم بعشرة بالمائة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار

وسبق وأن أدى تعطل إمدادات في ليبيا وإضراب في النرويج واحتجاجات بالعراق إلى ارتفاع طفيف في أسعار النفط أواخر الأسبوع الماضي، وإذا كانت الأسعار سجلت خسارة أسبوعية هي الثانية على التوالي حيث تحولتركيز السوق إلى زيادات محتملة في الإمدادات على الرغم من أن اتحادا نرويجيا للعاملين في منصات حفر بحرية للنفط والغاز صعد إضرابا عن العمل بدأ قبل ستة أيام، في حين قال بنك مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية ايه.إن.زد في مذكرة إن أسعار النفط الخام هبطت مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الأنباء عن أن المؤسسة الحكومية المنتجة للنفط في ليبيا استأنفت ضخ الإمدادات من حقل كبير حفزت الهبوط في وقت سابق من الأسبوع.