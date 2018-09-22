في محاولة كبار المنتجين للظفر بحصة إيران المنتظر سحبها من الأسواق

طيف اجتماع 2016 يخيم على لقاء "أوبك" وسط مساع لضمان استقرار السوق

مصادر بالمنظمة: "من المحتمل زيادة إنتاج قدرها 500 ألف برميل يوميا"

ينعقد اجتماع "أوبك" بالجزائر، وسط توقعات بإقرار زيادة في الإنتاج تقدر بـ 500 ألف برميل يوميا كتعويض نسبي لحصة إيران المنتظر سحبها من السوق نوفمبر المقبل، خاصة وأن اللقاء يتركز حول مناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية، بعد تراجعها عقب العقوبات الأمريكية، وسط محاولات كل من كبار المنتجين بالمنظمة وخارجها كلا من السعودية وروسيا للظفر بهذه الحصة المغرية.

تتجه أنظار كبار منتجي أوبك على رأسها السعودية وروسيا المستقلة عنها، إلى حصة إيران المنتظر سحبها من السوق وتعويضها والمقدر بين 200-700 ألف برميل يوميا، حيث سيقوض مساعي عديد البلدان النفطية على غرار السعودية وإيران، دعوات أمريكية بضرورة خفض الأسعار.

وتداولت أسواق النفط قبيل اجتماع أوبك+ الثاني من نوعه بعد اجتماع المنظمة "التاريخي" سنة 2016، سعر 78 دولار لبرميل برنت في انتظار ماسيؤول إليه هذا الاجتماع من قرارات ترجح رفع نسبي للإنتاج والذي من شأنه إعطاء دفعة للأسعار وتعافيها فوق 80 دولارا في حال تم الاتفاق على زيادة نسبية للإنتاج أقل من الحصة السوقية لإيران في حال تطبيق العقوبات الأمريكية عليها رسميا.

قالت مصادر بالمنظمة أمس، إن "هناك مناقشات لزيادة أخرى في الإنتاج قدرها 500 ألف برميل يوميا، حيث سيتمكن المنتجون داخل وخارج أوبك من زيادة الإنتاج عندما يجتمعون في ديسمبر"، مشيرا إلى أن الاجتماع الرسمي القادم لأوبك المقرر عقده في الثالث من ديسمبر، إلا أن المصادر قالت إن اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، والتي ستجتمع اليوم، يمكنها أن توصي بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الحاجة.

في سياق متصل؛ قالت لجنة مراقبة إنتاج النفط داخل أوبك وخارجها إن اللجنة وجدت أن التزام المنتجين باتفاق خفض الإمدادات بلغ 129 بالمائة في أوت الماضي.

وينتظر المستثمرون اجتماع أوبك، الأحد المقبل، بالجزائر ليروا ما إذا كانت أوبك ومنتجون رئيسيون غير أعضاء بالمنظمة سيقررون ضخ المزيد من الخام لتعويض انخفاض في الإمدادات من إيران حال سريان المزيد من العقوبات الأميركية في الرابع من نوفمبر المقبل.

وكانت روسيا قد رفعت مستوى الإنتاج بمقدار 200-250 ألف برميل يوميا شهر جويلية المنصرم عقب اتفاق أوبك على تخفيف القيود على المنتجين بعد تعافي الأسعار تدريجيا، حيث رجحت روسيا آنذاك على لسان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك رفع سقف الإنتاج هذا لاحقا في سبتمبر الجاري، بعد تحليل ما يجري في مجال الإنتاج النفطي بليبيا وغيرها من الدول، مشيرا في ذات الصدد إلى أن سوق النفط قد راعت في أسعارها وقتها التي بلغت مستويات 74 دولار، مخاطر انسحاب إيران منها بسبب العقوبات الأمريكية.

مريم سلماوي