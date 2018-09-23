قيطوني يدعو إلى الحوار المستمر بين المنتجين و المصدرين

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الأحد، أنه ينبغي حاليا التفكير في سبل ووسائل "من شأنها ضمان ديمومة تعاوننا والإبقاء على أسس حوار مستمر ليس فقط بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و الدول خارج أوبك و لكن أيضا بين المنتجين والمصدرين"

وفي كلمة له لدى افتتاح أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج النفطي لدول أوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج أوبك، المنعقد اليوم بالجزائر العاصمة، أعتبر الوزير أنه "من مصلحة المنتجين والصناعة النفطية و المستهلكين توحيد جهودهم وضمان انتقال مرن من أجل الحفاظ على الاستقرار الحالي للسوق"