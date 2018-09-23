وزير النفط الايراني يدعو لعدم الرضوخ لضغوط ترامب

دعا وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأحد منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وشركائها في اتفاق خفض الانتاج إلى عدم الانصياع لضغوط الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي طالب المنتجين بالعمل على خفض الاسعار.

وصرح الوزير في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الايرانية "شانا": "اليوم ينعقد بالجزائر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاجي آمل ألا تتأثر القرارات التي تتخذها بتغريدات الرئيس ترامب".

وكتب الرئيس الامريكي الخميس الماضي على تويتر: "إننا نحمي دول الشرق الأوسطي ولن يكونوا آمنين لفترة طويلة بدوننا ومع ذلك يستمرون في دفع أسعار نفط للارتفاع. سنتذكر ذلك. يجب على منظمة أوبك المحتكرة خفض الأسعار الآن".