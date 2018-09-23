التكوين المهني بالجزائر أرسى نظاما يحسن قابلية التشغيل

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أن "نظام التكوين والتعليم المهنيين ببلادنا قطع أشواطا معتبرة من أجل استعادة مكانته الحيوية داخل المنظومة التربوية من جهة وربطه بحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى "، وأوضح الوزير في كلمة القاها بمناسبة افتتاح الموسم التكويني من غليزان أن "قطاع التكوين والتعليم المهنيين يؤدي دورا تتزايد أهميته باستمرار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التربية والتعليم التي تهدف إلى تعزيز المكتسبات الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية التي أطلقت من طرف رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة البلاد ".

واعتبر مباركي أن "ما يميز التكوين المهني هو قدرته على توفير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لسير الجهاز الاقتصادي, واستطاعته على تطوير نظام يحسن قابلية التشغيل لدى الافراد".