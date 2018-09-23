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فيما انخفض سعر رونو كليو سنة 2000 إلى 45 مليون سنتيم

ركود في سوق السيارات المستعملة وتراجع ملحوظ في الأسعار

  23 سبتمبر 2018 - 21:22   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ركود في سوق السيارات المستعملة وتراجع ملحوظ في الأسعار

يخيم الركود على سوق السيارات المستعملة، حيث تعرف الأسعار تراجعا ملحوظا جراء العرض الوفير وضعف عمليات البيع والشراء، إذ بلغ أقل سعر سيارة في سوق تيجلابين 45 مليون سنتيم، يتزامن هذا الركود مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وكثرة المصاريف التي تقع على عاتقهم مع بداية الدخول الاجتماعي وكثرة المواسم والأعياد في هذه الفترة.

 

لا تزال أسعار السيارات المستعملة خاصة المركبة منها في الجزائر، تسجل تراجعا لكن بوتيرة ضعيفة بالرغم من دخول عدد كبير من السيارات الأسواق الأسبوعية ما أحدث زيادة في العرض مقابل الطلب الضعيف، يحدث ذلك في الوقت الذي تعرف القدرة الشرائية للمواطنين ضعفا كبيرا خاصة في هذه الفترة من السنة التي تشهد الدخول الاجتماعي الذي صادف مواسم الأعياد الدينية وكثرة المصاريف، فضلا عن تخلي العديد من الجزائريين عن السيارة وعرضها للبيع خاصة مكتتبي عدل والمواطنين المستأجرين.

وكعينة من الأسواق، يلاحظ في سوق تيجلابين ببومرداس، والذي يعد من بينأشهر أسواق السيارات المستعملة، دخول كم هائل من السيارات المعروضة للبيع، عكس ما كان عليه قبل أشهر، كما شهد السوق إقبالا كبيرا للزبائن، لكن الغريب في الأمر أنه يشهد حالة من الركود لعمليات البيع.

حسب الأسعار؛ فإن سيارة من نوع رونو كليو سنة 2000 يتراوح سعرها بين 45 مليون سنتيم، أما سيارة من نوع زوتي نوماد 2 سنة 2011 بمحرك سعة 1.3 بنزين قوة 72 حصان، فسعرها 61 مليون سنتيم.

أما سيارة من نوع فور فييستا سنة 2012 بمحركة سعة 1.2 بنزين، فسعرها بـ100 مليون سنتيم، أما السيارات المركبة في الجزائر، فمثلا سيارة كيا بيكانتو سنة 2018، فسعرها 173 مليون سنتيم مسجلة تراجعا، أما سبورتيج سنة 2017 فبسعر 395 مليون سنتيم.

يُذكر أن سوق السيارات في الجزائر عرف منذ أشهر تراجعا إثر نجاح أكبر حملة لمقاطعة السيارات تحت شعار  خليها تصدي، حيث شهدت سوق السيارات المستعملة مارس المنصرم انخفاضا محسوسا في الأسعار بسبب تراجع عمليات البيع، بعدما قاطع المواطنون السيارات بسبب الارتفاع الرهيب لأسعارها، ولم تتجاوز نسبة المبيعات خلال تلك االفترة 20 بالمائة، وذلك بسبب الركود الحاد الذي عرفته أسواق السيارات الأسبوعية، بالإضافة إلى التصريحات التي أطلقها مسؤولون في قطاع التجارة والصناعة بخصوص إمكانية عودة الاستقرار إلى سوق السيارات بالجزائر.

مريم سلماوي

 

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