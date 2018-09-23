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اجتازت بنجاح برنامج تدقيق لمنح الوثيقة من طرف إياتا

طاسيلي إيرلاينس تتحصل على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة على التوالي

  23 سبتمبر 2018 - 21:45   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
طاسيلي إيرلاينس تتحصل على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة على التوالي

تحصلت الشركة الوطنية للنقل الجوي طاسيلي للطيران، على اعتماد الجمعية الدولية للنقل الجوي للمرة الرابعة على التوالي بعد تحصلها على معيار  إيوزا  ، حسبما أفاد به بيان الشركة.

 

أوضحت شركة  طيران الطاسيلي في بيان لها أنها اجتازت بنجاح برنامج تدقيق لمنح الاعتماد من طرف الجمعة الدولية للنقل الجوي  إياتا، والذي هو عبارة عن برنامج للتدقيق في شركات الطيران والذي تم وضعه من طرف جمعية  اياتا لمراقبة معايير الأمن في النقل الجوي.

ويتم التدقيق من طرف خبراء تابعين لمنظمة دولية معتمدة من طرف  اياتا للتأكد من مستوى مطابقة قرابة الـ 1000 معيار، وكذا الممارسات الضرورية الموصى بها في مجال الطيران المدني والدولي.

وتشمل هذه المعايير مكونات نظام إدارة النوعية والجودة ونظام تسيير الأمن، وإدارة الأزمات ومراقبة مدى التحكم في التدريب والتكوين في جميع مهن الطيران، تكوين المدربين وموظفي قمرة الطيران، التقنيين، وتغطي عملية التدقيق أيضا العمليات خلال الطيران وعلى الأرض.

كما تعتبر الصيانة وتحضير الرحلات التي تتخللها عملية تفتيش خلال الطيران تسمى رحلة المراقبة والمراقبة المباشرة من خلال عملية محاكاة الطيران من أهم المعايير التي تعتمدها الجمعية الدولية.

وتعتبر شهادة  إيوزا الأكثر صرامة من حيث القوة، ومرجع مشترك للجمعية الدولية للنقل الجوي  إياتا في مجال الأمن والسلامة والجودة لشركات الطيران.

واعتبرت الشركة أن تجديد اعتمادها للمرة الرابعة هو تأكيد على التزامنا وتصميمنا للحفاظ على وتيرة عمل ثابتة وحازمة، نحو البحث المستمر عن التحسين المتواصل والدائم لتحقيق أفضل شروط الأمان والحفاظ على علامة السلامة والأمن الجوي حسب ما جاء في البيان.

بوعلام حمدوش

 

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