الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية تدق ناقوس الخطر

التغيرات المناخية تنعكس سلبا على الأمن الغذائي في الجزائر

شدد المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، عبد الرحمان بوقادوم، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسات والتحذيرات حول الانعكاسات المناخية التي قد تشكل تهديدا للأمن الغذائي في الجزائر، مؤكدا أن مجموعة خبراء للمناخ وضعت الجزائر في خانة الدول التي تملك مؤشرا كبيرا للتغيرات المناخية، مضيفا أن الوكالة قامت بدراسات بالتعاون مع ألمانيا حول التغيرات المناخية في الجزائر.

أوضح بوقادوم، في تصريح صحفي، أن هناك دراسات تقول إن الجزائر خلال الـ 30 سنة الماضية كانت تعاني من نقص الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة بـ 0.7 إلى 1، مبرزا أن الوكالة الوطنية للتغييرات المناخية قامت بدراسات بالتعاون مع ألمانيا حول التغيرات المناخية في الجزائر التي تطرقت إلى العوامل التي تسبب الجفاف والفيضانات على غرار التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

وشدّد نفس المسؤول على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الدراسات والتحذيرات لأن الانعكاسات المناخية قد تشكل تهديدا للأمن الغذائي في الجزائر.

وفي السياق، قال بوقادوم إنه في يوم 10 سبتمبر الماضي دخلت الكرة الأرضية فيما يسمى غرفة إنعاش، حيث شهد العالم 9 أعاصير في يوم واحد.

من جهة أخرى، كشف بوقادوم أن الوكالة وضعت برنامجا مع القطاعات الأخرى لتعزيز القدرات ووضع البرامج التنموية على المستوى المحلي والوطني لأخد بعين الاعتبار التغيرات المناخية في الجزائر وعواقبها من فيضانات أو جفاف، مبرزا أن المياه والفلاحة من ضمن القطاعات المتضررة.

وكشف بوقادوم أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة أعدت في إطار التعاون مع هيئة ألمانية دراسة حول هشاشة التغيرات المناخية للجزائر والتنبؤات المختلفة أخذا بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات لهذه التغيرات، لافتا إلى أن الدراسة ركزت أساسا على قطاعين حساسين هما الفلاحة والموارد المائية، وأشار إلى أن هذه الدراسة وغيرها أبرزت أن التغيرات المناخية يمكنها أن تسبب خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني يمكن أن تصل نسبتها إلى 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والدليل على ذلك أن الفيضانات التي تشهدها الجزائر تسببت فضلا عن الخسائر البشرية في خسائر مادية بالملايير .