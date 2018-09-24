بن خالفة...اجتماع "الأوبك" نجح بفضل الرؤية الصائبة والسياسة الدبلوماسية الجزائرية

توقع الوزير الأسبق والخبير المالي عبد الرحمن بن خالفة أن يرتفع سعر البترول في الأسواق العالمية تحت تأثير ما انبثق عن اللجنة الوزارية لاجتماع الأوبك الذي التأم الأحد بالعاصمة، وذلك "بفضل المقروئية المستقبلية والسياسة الدبلوماسية للجزائر ودورهما في نجاح هذا اللقاء ".

وقال الوزير الأسبق خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين، في برنامج "ضيف الصباح" إن ارتفاع سعر البترول سيؤدي إلى خفض عجز الميزانية في الجزائر والذي تعدى في السنة الماضية الـ 200 مليار دينار مضيفا أنها "فرصة لتغيير نمط الاقتصاد"، وأضاف، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الاوبك-خلال اجتماعها العاشر الذي دام يوما واحدا- اتفقت على متابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي وهو ما أعطى للسوق النفطية رؤية واضحة.