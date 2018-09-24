ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 2% بعدما رفضت "أوبك" الإعلان عن زيادة فورية لإنتاج الخام رغم مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات لخفض الأسعار، حسب ما نشرته "روسيا اليوم".

وصعد خام القياس العالمي مزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.14% إلى 80.94 دولار للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ شهر مايو، لكنه تراجع ليستقر بحلول الساعة 9:00 بتوقيت غرينيتش عند مستوى 80.70 دولار للبرميل.

كذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 1.5 دولار إلى 72.28 دولار للبرميل، يضيف ذات المصدر.