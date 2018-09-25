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15 مليار دولار دعم الدولة السنوي للطاقة

  25 سبتمبر 2018 - 10:47   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
15 مليار دولار دعم الدولة السنوي للطاقة

أكد المستشار في الانتقال الطاقوي ورئيس جمعية مهندسي الدولة خريجي المعهد الجزائري للبترول، توفيق حسيني، أن دعم الدولة للطاقة يقدر بـ 15 مليار دولار سنويا داعيا إلى أهمية مراجعة سياسة الدعم وتوجيهها إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقها.

وشدد توفيق حسيني للقناة الاذاعية الأولى على ضرورة ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية الحرارية التي تمثل البديل في إنتاج الطاقة الكهربائية ضمانا لأمننا الطاقوي، منوها بالإمكانيات البشرية والطبيعية لبلادنا والتي يجب استغلالها أحسن استغلال.

واستبعد المتحدث بلوغ سعر برميل البرنت عتبة ال 100دولار لعدة اعتبارات على رأسها منافسة الولايات المتحدة الأمريكية التي لجأت إلى تخفيض سعر برميل البترول الواحد إلى 70 دولارا واستراتيجيتها الرامية للاستحواذ على حصة إيران في بيع البترول وغزو السوق الآسيوية، الأمر الذي يجعلنا كما يعتقد المتدخل نضيع جزءا من الحصص في السوق البترولية العالمية. 

واعتبر المستشار في الانتقال الطاقوي أن الطاقة تعد من محركات النمو الاقتصادي ومن ذلك البترول الذي يتحكم في أسعاره قانون العرض والطلب والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك الطاقوي وكذا مؤشر الضغط السياسي مشيرا إلى أن الوقود لوحده يمثل ما نسبته الـ 80 بالمائة من حجم البترول المستخرج.

 

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