يوم إعلامي حول ترقية شعبة الحمضيات الأربعاء بالعاصمة

تنظم الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" بالتعاون مع الجمعية المهنية لمنتجي الحمضيات بولاية الجزائر، الأربعاء المقبل، يوما اعلاميا حول شعبة الحمضيات تحت موضوع "زراعة الحمضيات: المصادقة والتقييس"، حسب بيان للوكالة.

وأوضح المصدر أن هذا اليوم يندرج في إطار سياسة وزارة التجارة الرامية الى ترقية جودة منتجات شعبة الحمضيات وضمان تنافسيتها وتنويعها، كما يهدف هذا اليوم الاعلامي الى تسهيل عرض المنتجات الفلاحية الوطنية على مستوى الأسواق الخارجية.

ويشير ذات البيان، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن انتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات الحمضية وكذا تطبيق المهارة والكفاءات في الشعبة، تعد من بين المقتضيات الواجب اجتماعها في كل مجالات نشاطات شعبة زراعة الحمضيات.

وعليه، يضيف المصدر، فإن رهانات اعداد مسعى المصادقة على المنتجات وتقييسها الموجهة للتصدير هي في مستوى التنافسية وتطوير الشعبة.

ومن بين أهداف هذا اليوم، تزويد المنتجات الموجهة للتصدير بشهادة مصادقة معترف بها في السوق الدولية، مما سيسمح بعرض المنتج الجزائري على الأسواق الخارجية والتأكد من مطابقة المنتجات المستهلكة محليا أو الموجهة للتصدير للمعايير.

وخلص البيان الى الاشارة الى أن "ألجيكس" تعكف على وضع تدابير تحفيزية لصالح مزارعي الحمضيات بخصوص المصادقة والتقييس وعلى ترقية ثقافة جودة منتجات الشعبة والاستجابة للتحديات التي تواجهها بالسوق المحلية والسوق الدولية.