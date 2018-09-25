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ثلاثة أسباب ساهمت في إنعاش البرميل

خام البرنت يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات ويتجاوز 82 دولارا

  25 سبتمبر 2018 - 21:18   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
خام البرنت يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات ويتجاوز 82 دولارا

رغم الشكوك المتصاعدة بخصوص قواعد سوق النفط بما فيها الاقتصاد والطلب والعرض، فإن البلدان المنتجة تواصل البحث عن سوق نفط عالمية متوازنة ومستقرة على الدوام، خدمة لمصالح المستهلكين والمنتجين، حيث قفزت أسعار البرنت في السوق العالمية إلى أعلي مستوى في 4 سنوات متجاوزة 82 دولارا للبرميل، بسبب تجاهل أعضاء أوبك وخارجها زيادة الإنتاج لتعويض نقص إمدادات إيران المحتمل بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها في نوفبمر المقبل.

 

قفزت أسعار الخام الدولي  نفط خام البرنت بالسوق العالمية، أمس، لأعلى مستوى لها في أربع سنوات، بعد تجاهل أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار، حيث صعد خام برنت إلى 81.35 دولارا للبرميل عند الافتتاح، ومسجلا أعلى مستوى عند 82.20 دولارا، وهو الأعلى منذ 21 نوفمبر، وأدنى مستوى بلغ 81.17 دولارا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.5 بالمائة، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، وسط انحسار مخاوف وفرة المعروض بالسوق، خاصة مع تراجع إمدادات إيران وانخفاض محزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.

من جهة أخرى، يعكس نتاج اجتماع الجزائر استجابة فاترة وتجاهلا واضحا لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار. وقالت أوبك إنها لن تعزز الإنتاج إلا إذا أراد العملاء مزيدا من الشحنات. وكان الرئيس الأمريكي قد ربط دعم بلاده لدول الشرق الأوسط خاصة الأعضاء منهم في منظمة البلدان المصدرة للنفط  أوبك بأسعار النفط، داعيا المنظمة العالمية مجددا إلى خفض أسعار الخام. بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة خالد الفالح أنه تقرر الاستمرار في تنفيذ اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين الذي اتخذ في جوان الماضي. وتأتي تصريحات الفالح بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لأوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر، وأكد الفالح أن هذا القرار يهدف إلى بلوغ مستوي التزام يعادل 100 بالمائة، تماشيا مع اتفاق خفض الإنتاج.

من ناحية أخرى، توقع بنك جي بي مورغان خلال أحدث توقعات عن سوق النفط صعود الأسعار إلى مستوى 90 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت وخام غرب تكساس 85 دولارا و76 دولارا للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وسيلة قرباج

 

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