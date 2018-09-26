اعتماد أكثر من 2100 مشروع سياحي

قال المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية زبير محمد سفيان بأن قطاع السياحة في الجزائر أصبح من أولويات الاقتصاد الوطني في إطار البحث عن بدائل خارج المحروقات، وذلك من خلال الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة والمتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أفاق 2030

واعتبر زبير في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة بأن قطاع السياحة اليوم في الجزائر لا يقل أهمية عن باقي القطاعات ومميزا في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.

وفي رده عن سؤال حول السوق الداخلية للسياحة وتفضيل الكثير من الجزائريين وجهات خارج البلد، أوضح المتحدث بأن وزارة السياحة تعمل اليوم على تشجيع ومرافقة المستثمرين من اجل انجاز مؤسسات سياحية فندقية التي تتماشى مع المعايير الدولية، وكذا الحرص على الاستثمار في المورد البشري، من أجل خلق تنافس كبيرا بين المتعاملين وعاملا مهما في جودة الخدمات وانخفاض الأسعار، مذكرا بان الجزائر كانت تمتلك 300 مشروعا سياحيا في سنة 1999، واليوم بعد مجهودات الدولة والمرافقة المستمرة لكل الفاعلين في قطاع السياحة صار لدينا أكثر من 2112 مشروعا سياحيا معتمدا من طرف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة انجاز أكثر من 277 ألف سرير من بينها أكثر من 100 ألف سرير في طور الانجاز.