الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد 2.6 بالمئة في 2019

تتوقع الحكومة تسجيل نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 بالمئة في 2019، فيما تتوقع انخفاضا في نمو بنسبة أربعة بالمئة للعام الحالي وهذا بسبب انخفاض الإنفاق.

وكشفت وكالة "رويترز" للأنباء ان وثيقة اطلعت عليها أظهرت أن الحكومة الجزائرية تتوقع نمو الاقتصاد 2.6 بالمئة في 2019، انخفاضا من نمو بنسبة أربعة بالمئة توقعتها للعام الحالي، بسبب انخفاض الإنفاق.

وحسب نفس الوثيقة تتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 4.5 بالمئة العام القادم، انخفاضا من تقديرات ببلوغه 5.5 بالمئة في 2018 وفقا للوثيقة، وهي جزء من مشروع ميزانية عام 2019.

بوعلام حمدوش