ارتفاع قيمة الصادرات الفلاحية

ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات الفلاحية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بـ 50 % وهو ما يعادل قيمة صادرات العام الماضي.

أوضح علي ناصر باي رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، اليوم الأربعاء، خلال لقاء حول "إجراءات تصدير المواد الفلاحية" نظم في إطار الصالون الدولي للفلاحة "موستا إكسبو" المقام بمستغانم أن "قيمة صادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية ستبلغ مع نهاية هذه السنة ما بين 75 و 80 مليون دولار مقابل 57 مليون دولار خلال 2017 وهي قفزة مهمة يجب تشجيعها ومرافقتها، وأضاف المتحدث نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه خلال العام الماضي تم تصدير ما قيمته 51 مليون دج دولار من التمور وأزيد من 6 ملايين دولار من الخضر والفواكه نحو العديد من الأسواق الأجنبية وخصوصا الأوروبية، حسبه.