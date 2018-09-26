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انخفاض الشهادات الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل بالعاصمة

  26 سبتمبر 2018 - 15:30   قرئ 56 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
انخفاض الشهادات الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل بالعاصمة

سجلت مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوكالة الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2017 أزيد من 83 ألف شهادة طبية خاصة بالتوقف عن العمل بسبب المرض، فيما انخفض عددها خلال نفس الفترة لـ 2018 إلى 70 ألف شهادة بفضل الرقابة المشددة التي فرضت على الشهادات الطبية التي تتم عن طريق" التواطؤ (غير القانونية)، حسبما علم اليوم الأربعاء من ذات المصالح.

قال مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوكالة الجزائري محفوظ إدريس في تصريح لواج حول موضوع "الشهادات الطبية بالتواطؤ" أن عدد الشهادات الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل بسبب المرض قد بلغ سنة 2017 أزيد من 83 ألف شهادة فيما انخفض عددها خلال نفس الفترة لـ 2018 إلى 70 ألف شهادة، أي بنسبة 2 بالمائة، وذلك بفضل الرقابة الإدارية والطبية الصارمة التي تقوم بها مصالح التأمينات الاجتماعية بخصوص الشهادات المرضية التي تتم عن طريق" التواطؤ".

 

أما بخصوص بطاقة شفاء فقد ذكر إدريس حسب نفس المصدر أنه تم تجميد خلال السداسي الأول من سنة 2018 بولاية الجزائر أزيد من 3800 بطاقة شفاء حيث تم إعادة تشغيل 2600 منها بعدما قام المعنيون بتسوية وضعيتهم فيما بقيت 1500 بطاقة شفاء مجمدة حاليا.

 

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