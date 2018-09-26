قال إن المشروع يهدف إلى تحديد مشاريع الاستثمار في إفريقيا

البنك الإفريقي للتنمية يدعو المتعاملين الجزائريين للانضمام إلى مبادرته

دعا البنك الإفريقي للتنمية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين للانضمام لمبادرته الجديدة المتعلقة بترقية الاستثمار في إفريقيا، مضيفا أن المشاريع المنتقاة هي تلك التي تهدف إلى تزويد القارة السمراء بالطاقة وإرساء صناعات غذائية واستحداث بيئة صناعية.

أوضح المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية المكلف بمنطقة إفريقيا الشمالية، محمد العزيزي، خلال اجتماع خصص لعرض هذه المبادرة شهد حضور رؤساء شركات جزائرية وكذا ممثلي المؤسسات والعمومية أن هذا المنتدى يعتبر السوق الأولى الخاصة بالاستثمار في افريقيا وتهدف أساسا إلى تغطية عجز القارة فيما يخص آليات التمويل، مضيفا أن المتعاملين الجزائريين مدعوون إلى المشاركة في هذه المبادرة واغتنام الفرص المتاحة.

حسب ذات المسؤول، فإن الهدف من هذا المنتدى هو تقليص الفارق بين الحاجيات الكبيرة للاستثمار في إفريقيا والعرض المتعلق بالتمويل وهذا باقتراح كل انواع التمويل الذي يأتي من المانحين الدوليين وكذا من القطاع الخاص الافريقي.

في هذا الإطار، سيتكفل البنك الإفريقي للتنمية بتحديد مسار ضبط وتنويع وتطوير مشاريع التنمية في البلدان الأفريقية وكذا تسخير مؤسسات التمويل اللازمة لتنفيذها، يضيف ذات المسؤول.

وأردف ممثل البنك الإفريقي للتنمية أن المشاريع المنتقاة هي تلك التي تهدف إلى تزويد أفريقيا بالطاقة وإرساء صناعات غذائية واستحداث بيئة صناعية ودمجها وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين الأفارقة.

وأشار العزيزي إلى أن بنك التنمية الإفريقي يسعى لاستحداث كم كبير من المشاريع التي من شانها تحسين الرؤية المتعلقة بالسوق الإفريقي والذي يحوز على فرص مهمة للاستثمار وهذا بتشجيع متعاملي مختلف البلدان الإفريقية بتحضير المشاريع الممكن تقديمها للمستثمرين المحتملين، وحسبه فان محفظة المشاريع المحددة من طرف بنك التنمية الإفريقي في شمال إفريقيا لا يتجاوز حاليا 16 مليار دولار.

وأكد مسؤول أخر من بنك التنمية الإفريقي أشرف تارسيم بان منتدى الاستثمار في إفريقيا يقوم من جهة بتقريب المشاريع الناضجة والتي يتم إعدادها جيدا والمتعاملين المهتمين بالاستثمار في إفريقيا بفضل آليات تقليص الأخطار وتحسين مناخ الأعمال.

في هذا الصدد أضاف ذات المسؤول أن بنك التنمية الإفريقي سيقوم بتأسيس منصة قارية مشتركة للضمان وهذا بالتعاون مع هيئات التمويل الدولي كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

ويهدف المشروع الذي يحمل اسم منتدى الاستثمار في افريقيا الى تحديد مشاريع الاستثمار في إفريقيا ومرافقتها وضمان التمويل اللازم لها.