طالب الدول بالدفع مقابل الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة لهم

ارتفاع طفيف للبرنت بسبب تهديدات ترامب لأعضاء أوبك

شهدت أسعار البرنت ارتفاعا طفيفا لبرميل النفط، أمس، وهذا بعد مواصلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماته على دول أوبك مساء أمس الثلاثاء، عزز من خلاله الضغط على دول المنظمة، وطالب هذه الدول بالدفع مقابل الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية.

جرى تداول برميل النفط، أمس، عند مستوى 82.45 دولارا للبرميل بعد أن واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهجمه على أوبك قائلا إن المنظمة تنهب باقي دول العالم، وارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، بعد خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء بمنبر الأمم المتحدة، عزز من خلاله الضغط على دول منظمة أوبك، وطالب هذه الدول بالدفع لقاء توفير الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة لهم.

سبق واتهم الرئيس الأمريكي منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بالتلاعب بأسعار النفط العالمية وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية توفر الحماية للعديد من دول المنظمة النفطية ،مطالبا السعودية وهي أكبر منتج للنفط في المنظمة والدول الأخرى بزيادة الانتاجها من النفط لتعويض أي نقص محتمل بعد انسحاب إدارته من الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ينبغي عدم تداعيات خروج أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران والذي سبب خسارة كبيرة في النفط،

وعلى أعضاء أوبك تعويض نقص إيران عدوة العديد من دول أوبك وبالتالي يتوجب عليهم زيادة إنتاج النفط، واسترسل ترامب تربطني علاقة جيدة للغاية مع ملك السعودية ووالي عهده والدول الأخرى وينبغي عليهم زيادة إنتاج النفط.

تجاهلت منظمة أوبك خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، مطالب الرئيس الأمريكي بخفض الأسعار، ولم تتبن خلال اجتماعها مع منتجين مستقلين من خارج المنظمة قرارا قويا بشأن الإنتاج. وارتفع مزيج برنت بنسبة 0.34 بالمائة، إلى 82.45 دولارا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.06 بالمائة، إلى 72.32 دولارا للبرميل.

يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسط توقعات أن تبلغ أسعار الخام مستوى 100 دولار للبرميل، لكن مصرف غولدمان ساكس الاستثماري شكك في هذه التوقعات قائلا إن ارتفاع الأسعار بحاجة لمحفزات للنمو أكثر من تطبيق العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، مشيرا إلى أن الارتفاع المفاجئ لاحتياط النفط الأمريكي أثر بشكل سلبي على المعنويات في أسواق النفط.