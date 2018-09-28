استمرار ارتفاع أسعار البترول

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع سعي المستثمرين لقياس الأثر المحتمل على الإمدادات جراء العقوبات التي توشك الولايات المتحدة أن تفرضها على صادرات الخام الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، حسب ما نشرته وسائل إعلامية، لشهر ديسمبر 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 81.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت الجزائر.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر اليوم الجمعة، وهو عند 81.73 دولار للبرميل، وارتفع العقد إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 82.55 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، ويتجه برنت للارتفاع 5.6 بالمائة في سبتمبر على مسار تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أفريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، إلى 72.32 دولار للبرميل.