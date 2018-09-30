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الاستثمار في الأوقاف سيدعم الخزينة العمومية

  30 سبتمبر 2018 - 12:24   قرئ 193 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الاستثمار في الأوقاف سيدعم الخزينة العمومية

أكد محمد عزوق مدير الدراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا والخاص بكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجار مشاريع استثمارية يشكل منعطفا مفصليا في حركة الأوقاف بالجزائر لأنه سيساهم في دعم الخزينة العمومية وتخفيف العبئ عليها.  

وقال محمد عزوق للإذاعة الأولى اليوم الأحد إن هذا المرسوم الذي يتعلق بتسيير الأملاك العقارية الوقفية العامرة المبنية وغير المبنية لكنها قابلة للبناء ويستثني الأراضي الفلاحية سيساهم في بعث مشاريع استثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة وتتلاءم والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل ولاية، كما سيمنح الفرصة للشباب المتكون من أجل ترجمة أفكاره الابداعية على أرض الواقع. 

وعن كيفية تمكين الخواص من الاستثمار أفاد المتدخل بأنه سيكون عبر التسيير اللامركزي، فبعد الإعلان عن الصفقة يتقدم المعنيون بالأمر لإيداع ملفاتهم ليتم لاحقا التوقيع على عقد استغلال العقار مع المستثمر الفائز بالصفقة الوقفية، فيما تستخدم صيغة استثنائية ثانية تتعلق بإبرام عقد عن طريق التراضي في بعض الحالات المتعلقة بإنجاز مشاريع ذات المنفعة العامة، وأضاف المتدخل بأن عملية إحصاء وجرد الأملاك الوقفية متواصلة، مشيرا إلى تمكن الوزارة من استرجاع العديد من العقارات الوقفية سيما بالمدن الكبرى لحد الآن.

 

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