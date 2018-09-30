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4.8 بالمائة نسبة التضخم حتى أوت 2018

  30 سبتمبر 2018 - 13:25   قرئ 83 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
4.8 بالمائة نسبة التضخم حتى أوت 2018

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 8ر4 في المائة إلى غاية شهر اغسطس 2018، حسبما علمت اليوم الاحد وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. 

يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية اغسطس 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من سبتمبر 2017 إلى غاية شهر اغسطس 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين سبتمبر2016 الى اغسطس 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاكي أي تطور مؤشر شهر أغسطس 2018 مقارنة بشهر جويلية 2018 فقد ارتفع ب0,5 بالمائة.

وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 0,6 بالمائة في شهر اغسطس المنصرم مقارنة بشهر جويلية 2018. 

ونجم هذا التغيير عن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 1,2 بالمائة، حيث عرفت بعض المنتجات الفلاحية ارتفاعا خاصة  الفواكه (+19 بالمائة)  و البيض (+ 17,9  بالمائة) و اللحوم الحمراء (+ 1,5  بالمائة)ي و بالمقابل.

تم تسجيل تراجع في اسعار مواد اخرى منها لحم الدواجن (-5,9  بالمائة) والخضر  (-3,5  بالمائة).

أما أسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت بدورها شبه استقراري حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وفيما يخص فئات السلع الاخرى، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا  بنسبة 0,4 بالمائة، كما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا طفيف قدرت بنسبة 0,2 بالمئة .

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الأثاث و لوازم التأثيث ارتفاعا قدر ب 1,3 بالمائة، و بدورها أسعار مجموعة "تربية و الثقافة والترفيه" سجلت ارتفاعا بلغ 2,6 بالمائة. 

وعرفت مجموعة "الصحة و النظافة الجسدية" أيضا ارتفاعا بنسبة 0,6 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصاء الذي أضاف أن باقي مجموعات المنتجات الأخرى تميزت  سوى بتغيير طفيف او باستقرار في الاسعار خلال شهر اغسطس المنصرم مقارنة بشهر جويلية 2018.

 

ويذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم تقدر بـ 5ر5 بالمائة.

 

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