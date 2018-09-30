بعد تهديد المربين بوقف الإنتاج الأسبوع الفارط

الاستيراد الكلي لغذاء الدواجن يرفع الأسعار إلى 400 دج

- بولنوار: الإنتاج الوطني لا يغطي حجم الطلب الذي يفوق 400 ألف طن سنويا

تواصل أسعار اللحوم البيضاء التهابها مجددا ليصل الكيلوغرام الواحد منها إلى 350 دج بعد تهديد مربي الدواجن بوقف الإنتاج الأسبوع الفارط وتخبط مهنيي الشعبة في مشاكل وعراقيل أهمها استيراد غذاء الدواجن من الذرة والصوجا وكذا المكملات الغذائية والدوائية، وبين غياب إجراءات تطويرية للشعبة وتهديد المربين بوقف الإنتاج يظل المواطن البسيط يدفع ثمن غياب الرقابة وعدم وجود حلول وآليات فلاحية هي من مسؤولية الوزارة الوصية لدعم وتطوير شعبة الدواجن.

تطرح تساؤلات عن المشاكل والعراقيل التي يتخبط فيها المربون خاصة في ظل غلاء غذاء الدواجن وكذا الكتاكيت، حيث أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـالمحور اليومي أمس، التهاب أسعار اللحوم البيضاء من جديد لتبلغ 300 دج للكيلوغرام الواحد بعد أن هدد مربو الدواجن بوقف الإنتاج، إلى اختلال معادلة العرض والطلب باعتبار أن الإنتاج الوطني لا يغطي حجم الاستهلاك السنوي للجزائريين والذي يفوق 400 ألف طن سنويا، مضيفا إلى ذلك ارتفاع تكاليف إنتاج الكتاكيت فضلا عن الطريقة التقليدية التي لايزال عديد منتجي اللحوم البيضاء يعتمدونها مما يؤثر على حجم الإنتاج ونوعيته.

وطالب محدثنا في ذات الصدد الحكومة بضرورة عصرنة وتطوير الشعبة، من خلال عصرنة طرق الإنتاج وزيادة المردودية بما يتناسب وحجم الطلب السنوي وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطن البسيط.

ويترجم تصريح بولنوار التناقض الحاصل بين التجار والمربين وكذا مصالح وزارة الفلاحة، في ظل تأكيد وزير الفلاحة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المادة، حيث بلغت كمية إنتاج اللحوم البيضاء في الجزائر 5.3 مليون قنطار، ما غطى الطلب الوطني، وجعل المستثمرين في هذا المجال يعملون على تصدير جزء من إنتاجهم للخارج.

بالمقابل، قالت نقابة البياطرة على لسان المكلف بالإعلام دحمان نجيب في اتصال بـ المحور اليومي، أن تراكمات المشاكل والعراقيل الكبيرة التي تتخبط فيها شعبة تربية الدواجن وزيادة الأعباء المالية من الرسم على القيمة المضافة تمخض عنها تهديد المربين بوقف الإنتاج مؤخرا، موضحة بأنه من بين العوائق استيراد غذاء الدواجن بنسبة 100 بالمائة من الخارج سواء الذرة أوالصوجا وكذا المكملات الغذائية والدوائية.

وأكد المتحدث امتعاض المربين من الوضعية الصعبة التي تعرفها الشعبة والتي تعود أيضا إلى استيراد حوالي 50 بالمائة من الصوص مما يرفع تكلفتها الإجمالية خاصة في ظل وجود مربين متطفلين على القطاع لايملكون اعتمادا من طرف الدولة، الأمر الذي زاد من احتقان الوضع أكثر، داعيا وزارة الفلاحة إلى ضرورة توظيف عدد جديد من البياطرة للوقوف على نشاط تربية الدواجن الذي بات يعرف فوضى مؤخرا.

واعتبر نجيب في ذات الشأن اللقاءات التشاورية التي تنظمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع مهنيي الشعبة، غير مجدية في ظل تغييب دور البياطرة الذي يعتبر جد مهم لتطوير هذه الشعبة الاستراتيجية مما يستوجب تطويرها لتغطية الطلب الوطني والتوجه نحو التصدير نحو الخارج للرفع من مداخيل العملة الصعبة والتي تندرج في إطار مساعي الحكومة للتقليل من حجم الواردات ورفع الصادرات خارج المحروقات.

وكانت وزارة الفلاحة قد تحركت الشهر الماضي عقب تسجيل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج أعلى مستوى له ناهز 500 دج، بعقد اجتماع تشاوري حول التنظيم والتحكم في مدخلات أعضاء مكتب المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن، الذين تم تنصيبهم مؤخرا، من خلال التطرق إلى عمليات الضبط والتحكم في مدخلات شعبة الدواجن وتأثيرها على الأسعار في السوق، كما تم اقتراح حلولا من اجل اعادة بعث هذه الشعبة لضمان وفرة المنتوج بهدف خفض أسعار اللحوم البيضاء وهو ماتحقق بعدها لتتراجع الأسعار إلى مستوياتها العادية منتصف أوت المنصرم، خاصة بعد طرح مهنيي الشعبة المسائل المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الذرة آنذاك.