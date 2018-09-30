قال إن إلغاء التسجيل المرجعي جاء بعد تلقي مصالحه محضر المعاينة

زمالي يؤكد أن حل نقابة سونلغاز تم بمحض إرادة أعضائها

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، إنّ حلّ نقابة سونلغاز قد تم من طرف الأعضاء المكونين لها طبقا لأحكام المادة 29 من القانون، نافيا كل الإشاعات المتداولة بخصوص القضية.

كشف زمالي، بخصوص موقف مصالحه مما تم نشره على موقع شركة سونلغاز، عن تلقي الوزارة محضر معاينة مؤرخ في 07 أكتوبر 2017 والذي من خلاله تقرر الحل بإجماع الأعضاء الحاضرين للجمعية العامة لهذه النقابة طبقا لأحكام المادة 29 من القانون، وعليه -وبعد تبليغ وصل استلام المحضر- تم إلغاء التسجيل المرجعي في سجل المنظمات النقابية المسجلة، مؤكدا أنه لا يحق لأي كان مهما كان مركزه القانوني والاجتماعي التعامل باسم هذه المنظمة المنحلة، وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر غير شرعي ويعرض صاحبه إلى الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وفي رده على سؤال شفهي للنائب حسن عريبي بخصوص انشغالات تتعلق بممارسة وحماية الحق النقابي في الجزائر، أكدتسجيل 101 منظمة نقابية من بينها 65 نقابة للعمال بما فيها النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سونلغاز المسجلة بدائرته الوزارية بتاريخ 30 ديسمبر 2013 تحت رقم 101طبقا للقانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، مؤكدا أن نقابة سونلغاز تم حلها إراديا في جمعية عامة من قبل الأعضاء، مؤكدا أنه بمقدور أي منظمة نقابية أن تباشر التفاوض شرط أن تستوفي ضم 20 بالمائة من العدد الكلي للعمال الأجراء أو التي لها تمثيل 20 بالمائة في لجنة المشاركة.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات الجبرية للرواتب الشهرية للعمال لضمان الانخراطات النقابية بمصالح مفتشية العمل عبر كافة التراب الوطني، أكد الوزير أنه لم يتم تسجيل أي شكوى من هذا القبيل، مضيفا التزام مصالحه بالتدخل في حال معاينة أي مخالفة تتعلق بالجور، مبرزا أن التحريات التي قامت بها مصالح مفتشية العمل لدى مؤسسة سونلغاز بينت أن الاقتطاعات تتم إراديا بواسطة ملء استمارة الانخراط من قبل العامل.

في سياق منفصل، ارتفع عدد النقابات التي أنشئت منذ التعددية النقابية إلى نحو 101 منظمة نقابية، من بينها 65 نقابة للعمال، باستثناء نقابة سونلغاز التي تم حلها إراديا بالإجماع في جمعية عامة من قبل أعضائها، حسبما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

أما عن تقدير التمثيلية والتفاوض، أكد زمالي أن بمقدور أي منظمة نقابية أن تباشر التفاوض شرط أن تستوفي ضم 20 بالمائة من العدد الكلي للعمال الأجراء أو التي لها تمثيل 20 بالمائة في لجنة المشاركة إذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة.

وذكر زمالي أن ممارسة الحق النقابي تعد مكسبا هاما حققته الجزائر بما له من دور رئيس في ترقية السلم الاجتماعي والدفاع عن مصالح العمال وكذا دفع العجلة الاقتصادية نحو الازدهار والتطور أكثر.