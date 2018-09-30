توقعات بانخفاضها خلال الأيام المقبلة

ارتفاع جنوني في أسعار الخضر والفواكه بسبب نقص العرض!

لا تزال أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعا في الأسواق المحلية بسبب قلة الغلة االناتجة عن عدم إتمام الفلاحين جني محاصيلهم الزراعية بسبب نقص اليد العاملة، الأمر الذي ساهم في تواصل ارتفاعها بنسبة تجاوزت الـ 50 في المائة ، في حين يتوقع ممثلون عن أسواق الجملة للخضر والفواكه انخفاضها خلال الأسابيع القادمة.

قال رئيس جمعية حماية النشاط التجاري، خفايفية عياش، في تصريح لـ المحور اليومي، أن أسعار الخضر والفواكه لا تزال تعرف ارتفاعا في الأسواق المحلية جراء قلة الغلة في الأسواق أو نقص العرض، كما عبر المتحدث ذاته على النقص الفادح في غرف التبريد وهو السبب الثاني المباشر في ارتفاع الأسعار.

حسب المتحدث ذاته، جاءت تصريحاته متناقضة مع الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه ،الذي أكد في تصريح لـ المحور اليومي أن المنتجات الزراعية بإمكانها تلبية الطلب المحلي مرجعا سبب زيادة الأسعار إلى ارتفاع الطلب على المنتوج، بالإضافة إلى قلة الشفافية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن المنتوج مادة السكر انخفض في الأسواق العالمية بنسبة 50 بالمائة، غير أن سعره بقى على حاله في السوق الجزائرية، إذا يفترض أن لا يتجاوز 50 دينارا، مشيرا إلى أن تدخل الدولة للقضاء على الاحتكار والمضاربة أصبح ضروريا لاستقرار الأسعار.

وفي هذا الشأن، كشف رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت المؤسسة العمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة، محمد مجبر، أن عدة أسباب ساهمت في رفع أسعار الخضر والفواكه، على غرار نقص اليد العاملة الأمر الذي يصعب على الفلاحين جني محاصيلهموأن المنتجات التي تشهد ارتفاعا هي تلك التي يكثر عليها الطلب، في حين طمأن بأنه في الأسابيع القادمة ستشهد الأسعار انخفاضا على غرار الطماطم والجزر والبطاطا.

خلال الجولة الاستطلاعية التي قادت المحور اليومي إلى سوقي الكاليتوس وسوق 12ببلوزداد بالعاصمة، أمس، سجلت أسعار البطاطا في أسواق الجملة 60 دينارا للكيلوغرام الواحد، في حين تراوحت في أسواق التجزئة بين 70 إلى 90 دينارا، أما الطماطم في أسواق الجملة فقدّرت بـ 75 دينارا للكيلوغرام الواحد والتجزئة بـ120 دينارا ، والخس بـ 150 دينارا ، بالإضافة إلى الفلفل الأخضر الذي عرف سعره في سوق الجملة 70 دينارا، أما بسوق التجزئة فقد تراوح بين 100 و120 دينار للكيلوغرام الواحد.

أما فيما يتعلق بأسعار الفواكه واللحوم بنوعيها، فقد شهدت أسعار الفواكه هي الأخرى ارتفاعا حيث تراوح سعر العنب بين 200 إلى 220 دينار للكيلوغرام، والتفاح المحلي 350 دينار للكيلوغرام الواحد أما عن سعر الموز فحدث ولا حرج حيث عاد للارتفاع ليبلغ الكيلوغرام الواحد 450 دينارا، بعدما شهد انخفاضا خلال الأشهر القليلة المنصرمة إذ كان يبلغ 330 دينارا ، أما عن اللحوم البيضاء فبلغت 280 دينار في أسواق الجملة و320 دينارا في أسواق التجزئة أما اللحوم الحمراء فقد بيع الكيلوغرام الواحد من لحم البقر بـ1300 دينار والغنم بـ 1500 دينار .