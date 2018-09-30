في إطار التدابير المتخذة لحماية البيئة وعملية الرسكلة

تدشين أول وحدة لتحويل النفايات العضوية بقرية أزمور أمريام بتيزي وزو

استفادت قرية أزمور أمريام ببلدية ثيرمتين الواقعة على بعد 12 كم جنوب تيزي وزو، من وحدة لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة طبيعية، وهي المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الولاية والوطن، وذلك في إطار التدابير المعتمدة من طرف لجنة القرية لحماية البيئة وخلق الثروة.

قال عضو لجنة قرية ازمور أمريام نسيم إسماعيل في تصريحاته لـالمحور اليومي، أن المبادرة التي تترأسها لجنة قرية ازمور أمريام تتجاوز نظيراتها المعتمدة في إطار تدابير قرى الولاية المتعلقة بإنشاء وحدات فرز النفايات المنزلية، حيث تم إنشاء هذه الوحدة بعد قرار القرية دخول مسابقة البيئة السنوية التي ينظمها المجلس الشعبي الولائي تكريما لروح رئيسه الأسبق المغتال رابح عيسات، مضيفا أن رغبة الجميع في إعطاء صبغة منفردة عن القرى الأخرى المشاركة في هذه المنافسة، جعلتها تتبنى قرار إنشاء هذه الوحدة التي تعد استثمارا شارك في تجسيده على أرض الواقع جميع سكان القرى الذين تبرعوا من أموالهم الخاصة بدءا بأرضية المشروع التي تعد هيبة من طرف أحد المواطنين وصولا إلى ما تحتاجه الوحدة من إمكانات مادية لإدخالها حيز الاستغلال.وعن كيفية تسيير هذه الوحدة أضاف محدثنا أنها مؤسسة على عدة مراحل تكون بدايتها بفرز النفايات كل حسب نوعيته من طرف المواطنين ووضعها داخل أكياس ومن ثم داخل صناديق التفريغ أو نقلها مباشرة إلى المنشأة بإمكاناتهم الخاصة، أين يشرع المسؤول الأول عليها في المرحلة الثانية في وضعه النفايات في المكان المخصص لها حسب نوعيتها سواء تعلق منها بمادة البلاستيك، الالمنيوم، الزجاج وأخيرا نفايات بقايا الخضر والفواكه المستعملة التي تعتبر الأهم باعتبار أنها هي التي تحول إلى سماد طبيعي بعد تخزينها داخل صناديق من الخشب لمدة تصل في غالب الأحيان إلى 6 أشهر قبل أن تصبح صالحة للاستعمال في المجال الفلاحي. كما يرتكز الاستثمار أيضا على استرجاع بقايا معاصر الزيتون وخلطها مع تخزينها لفترة للتخمر وتتحول مع مرور الوقت إلى سماد طبيعي. من جهة أخرى فإن هذه الخصوصية التي تعد الأولى من نوعها تلعب عدة أدوار رئيسية تتمثل أهمها في حماية البيئة، تدوير النفايات وجعلها مصدر للثروة باعتبار أنها بعد عملية التحويل يتم بيعها لتستغل في المجال الفلاحي لاسيما وأن هذا النوع من الأسمدة يتم حاليا استيراده من الخارج فبعد اعتمادها على الصعيد المحلي تصبح عاملا رئيسيا في توفير العملة الصعبة، يضيف محدثنا.