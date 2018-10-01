مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي ومجمع هواوي للاتصالات السلكية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجمع هواوي للاتصالات السلكية واللاسلكية-الجزائر اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على مذكرة تفاهم تهدف الى تكوين الطلبة في نهاية مشوارهم الدراسي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وفي البداية، تخص المذكرة التي وقع عليها بالأحرف الأولى كل من مستغانمي امحمد وجي غاو وهما على التوالي مدير شبكات نظام المعلومات والاتصال الجامعي بالوزارة والمدير العام لمجمع هواوي-الجزائر، المؤسستين الجامعيتين النموذجيتين وهما المدرسة الوطنية العليا للإعلام الألي وجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا.