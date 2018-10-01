من خلال استراتيجية الحكومة وتوسيع مصنع زهانة بمعسكر ومصنع بشار... رزيق:

بإمكاننا تصدير 10 ملايين من الإسمنت والحديد على المدى المتوسط

تسعى الحكومة من خلال استراتيجيتها المسطرة إلى رفع إنتاج الإسمنت في غضون عام 2020 إلى 40.6 مليون طن، مع 20 مليون طن ينتجها مجمّع جيكا و11.1 مليون طن ينتجها مجمّع لافارج، وهو الأمر الذي سيسمح للجزائر بالتصدير، حيث بإمكان الحكومة تصدير أكثر من 10 ملايين طن من الإسمنت والحديدعلى المدى المتوسط.

قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح لـ المحور اليومي إن الحكومة ستستغني عن استيراد مادة الإسمنت خلال سنة أو سنتين، مع إمكانية أن تصبح مصدرة لهذه المادة، بعد توسيع مصنع زهانة بمعسكر ومصنع بشار، مشيرا إلى أن بإمكان هذين المصنعين خلق 200 ألف منصب شغل، مؤكدا في الوقت ذاته أن بإمكان الجزائر أن تصدرما يقدر بـ 10 ملايين طن من الإسمنت على المدى المتوسط، حيث تسعى الحكومة من خلال إستراتيجيتها المسطرة إلى الرفع من إنتاج الاسمنت بغضون 2020 إلى 40.6 مليون طن مع 20 مليون طن ينتجها مجمع جيكا و11.1 مليون طن ينتجها مجمع لافارج، وهو الأمر الذي سيسمح للجزائر بالانتقال إلى مرحلة التصدير.

وأعلن وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى ولاية باتنة، أن بإمكان الجزائر الانتقال من الاستيراد إلى تصدير مادتي الحديد والإسمنت قريبا، كما كشف عن تجند عدة قطاعات وزارية لتجسيد مشروع ضخم لاستغلال الفوسفات عجزت الحكومات المتعاقبة عن تجسيده لمدة أربعين سنة حسب تقديره، كما عرج الوزير على قطاع الحديد مثمنا مشروع الحديد والصلب ببلارة، والذي سيتيح الانتقال إلى التصدير بعد أن كانت الجزائر تقوم بالاستيراد، خاصة حديد الخرسانة، ليشدد على أهمية الإسراع في إنجاز مركب بتروكيميائي وتحويل البلاستيك في وهران، لاسيما وأن نسبة كبيرة تقدر بـ 20 بالمائة من مدخلات صناعة السيارات مواد بلاستيكية.

وسبق أن كشف المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب المكلفة بتسيير شؤون مصنع بلارة بالميلية ولاية جيجل عن تسويق كميات معتبرة من حديد البناء لفائدة شركات وطنية وأجنبية تعمل بالجزائر منذ الشروع في عملية إنتاج هذا النوع من الحديد على مستوى مصنع بلارة الذي دخل حيز الاستغلال التجريبي منذ الثلاثي الأخير من السنة الماضية، مؤكدا في تصريحات صحافية أنه جرى تسويق ما لا يقل عن 12 ألف طن من حديد البناء ومن مختلف الأصناف خلال الفترة الأخيرة، بداية من عيار 32 إلى غاية العيار 16، وهي من أقل أنواع الحديد طلبا في سوق البناء قياسا بالأنواع الأخرى على غرار الحديد من عيار 8 وكذا عيار 12 اللذين يعتبران الأكثر طلبا في ورشات البناء لاسيما الصغيرة منها.