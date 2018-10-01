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بينما قدرت إيرادات الجزائر بـ 28 مليار دولار

العجز التجاري للجزائر بلغ 2.05 مليار دولار في ظرف 8 أشهر

  01 أكتوبر 2018 - 18:30   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
العجز التجاري للجزائر بلغ 2.05 مليار دولار في ظرف 8 أشهر

قدرت مصالح الجمارك خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية أوت العجز التجاري للجزائر بـ 2.05 مليار دولار خلال 2018، مقابل عجز يقدر بـ 8.19 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2017، بينما قدرت إيرادات الجزائر لسنة 2018 بأكثر من 28 مليار دولار في ظرف 8 أشهر من السنة الجارية.

 

أظهرت بيانات الديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجماركأن الصادرات ارتفعت لتبلغ 28،342مليار دولار من جانفي إلى نهاية أوت المنصرم، مقابل 22،952 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2017، ما يمثلزيادة قدرها 39ر5 مليار دولار. وبلغ العجز التجاري للجزائر 2،05 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، مقابل عجز قدره 8،19 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2017، أي بانخفاض قدره 74،9 بالمائة.

وبالنسبة للواردات فقد انخفضت بشكل طفيف لتقدر بـ30،394 مليار دولار مقابل 31،142 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بتراجع قدره 748 مليون دولار. 

وحسب المصدر ذاته فقد غطت الصادرات فاتورة الواردات بنسبة 93 بالمائة، مقابل 74 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وقدرت قيمة صادرات المحروقات التي تمثل أهم المبيعات الجزائرية نحو الخارجبـ 93 بالمائة من إجمالي الصادرات بـ 26،33 مليار دولار، مقابل 21،71 مليار دولار، بارتفاع بلغ 4،61 مليار دولار، أما الصادرات خارج المحروقات فما زالت هامشية، حيث مثلت خلال الأشهر الثمانيةالأولى من السنة الجارية 7،10 بالمائة من مجموع الصادرات، مرتفعة بنسبة 63،13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بنحو 1،62 مليار دولار مقابل 879 مليون دولار، والسلع الغذائية بـ 250 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار، والمواد الخام بـ 67 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار،والتجهيزات الصناعية بـ 57 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار،والموادالاستهلاكيةغير الغذائيةبـ 23 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالواردات، سجلت فاتورة المنتجات الطاقوية والزيوتبما فيها الوقود ومواد التشحيم تراجعا قدر بـ 45،01 بالمائة، لتبلغ 730 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، مقابل 1،33 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2017.

المنحى التنازلي ذاته عرفتهواردات التجهيزات الفلاحية والصناعية من جانفي حتى أوت 2018. وبلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 382 مليون دولار مقابل 441 مليون، متراجعة بـ59 مليون دولار.

وسيلة. ق

 

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