أسعار العملات الأجنبية تلتهب في السوق السوداء

الأورو بـ 21 ألفا و300 دينار والدولار بـ 18 ألفا و100 دينار

قفزت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري إلى مستويات قياسية في السوق السوداء، حيث تجاوزت ورقة 100 من العملة الأوروبية الموحدة الأورو سقف 21 ألفا و300 دينار جزائري، في حين بلغت قيمة الورقة ذاتها من العملة الأمريكة الدولار 18 ألفا و100 دينار.

تسجل السوق المالية الموزاية ارتفاعا كبيرا في قيمة العملات الأجنبية على غرار الأورو والدولار، لتعرف بذلك العملة الوطنية الدينار انهيارا كبيرا في السوق الموازية، وحسبما اطلعت عليه المحور اليومي خلال الجولة التي قامت بها على مستوى أكبر سوق سوداء للعملة الصعبة الموجودة بمنطقة بور سعيد السكوار، أمس، وقفت على الارتفاع الفاحش لأسعار العملات، إذ بلغت ورقة 100 أورو حدود 21 ألفا و300 دينار جزائري، فيما قدرت ذات الورقة من العملة الأمريكية الدولار بـ 18 ألفا و100 دينار جزائري، و23 ألفا و500 دينار جزائري بالنسبة للجنيه الإسترليني.

وحدد سعر شراء العملات في السوق الموازية بـ 21 ألفا و100 دينار جزائري لعملة الأورو و18 ألف دينار لعملة الدولار، فيما قدر سعر شراء الجنيه الإسترليني بـ 23 ألفا و100 دينار جزائري.

بالمقابل، حدد سعر الصرف في البنك المركزي بـ 137.09 دينار جزائري لواحد أورو، في حين قدر سعر الدولار بـ 118.140 دينار جزائري للدولار الواحد.

وحول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار العملات بالسوق الموازية، أكد بعض العارفين بسوق العملة أن هذا الارتفاع يرجع إلى عودة النشاط في السوق العالمية خاصة الصينية وعودة التحويلات المالية من دبي إلى الصين، بالإضافة إلى زيادة النشاطات التجارية مع بداية الدخول الاجتماعي.

من جهة أخرى، تساءل الكثير من المواطنين ممن تحدّثت معهم المحور اليومي عن سبب تأخّر تفعيل مكاتب صرف العملات إلى غاية اليوم، لاسيما أنّ هذه المكاتب ستساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار العملات واستقرارها، مبدين تذمرهم من ارتفاع أسعار العملات الصعبة والفوضى التي تعرفها هذه السوق مؤخرا، خاصة أن العملة الأجنبية مستها الندرة، مما جعل التجار يغتنمون هذه الفرصة لرفع الأسعار، من أجل الربح السريع، حيث يبقى السماسرة متحكمين في أسعار السوق السوداء بسبب ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض.