في إطار سياسة تنويع مصادر التموين لسد حاجات السوق المحلية

الجزائر تتجه نحو استيراد كميات من القمح الروسي

تتجه الجزائر ثالث أكبر مستورد للقمح في العالم نحو الاستغناء عن استيراد القمح الأمريكي والفرنسي بنوعيه الصلب واللين اللذين يطغيان على واردات الجزائر من الحبوب حسبما أكدته الإحصائيات والأرقام والتحول نحو استيراد كميات من القمح الروسي، ويندرج هذا التحول في إطار السياسة التي تتبعها الجزائر والمتمثلة في تنويع مصادر التموين لضمان حاجاتها.

أبرزت وزارة الزراعة الروسية أن الجزائر مهتمة باستيراد القمح الروسي في المستقبل القريب، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال كمية من هذا المنتوج إلى الجزائر قصد إجراء التحاليل المخبرية.

وأوضحت الاتحادية الروسية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية تاس، أن الجزائر مهتمة للغاية باستيراد القمح الروسي وتنظر في هذه الإمكانية بعد التحليل الذي تم الحصول عليه خلال بيانات التفتيش.

وتعد الجزائر ثالث أكبر مستورد للحبوب في العالم من أكبر مستوردي القمح الأمريكي والفرنسي بنوعيه الصلب واللين، حيث تأتي أمريكا وفرنسا على غرار عدد من الدول الأوربية وكندا بالإضافة إلى روسيا على رأس قائمة الدول التي تشتري منها الجزائر حاجاتها من الحبوب، وحسب مراقبين فإن الجزائر تنتهج سياسة تنويع وارداتها من الحبوب قصد ضمان تموين حاجاتها الاستهلاكية.

ويشار إلى أن الجزائر اشترت أكبر شحناتها من القمح الأمريكي الأحمر الذي يحتوي مستويات منخفضة نسبيا من البروتين في تسعة أشهر من سنة 2017، لأنه يناسب نوع الدقيق الذي تحتاجه لإنتاج الخبز المفضل على مستوى السوق الاستهلاك الداخلية، وكذا تكلفته في السوق الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الجمارك أظهرت أن فاتورة استيراد الجزائر للحبوب التي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائية خلال السداسي الأول لـ2018 قد قفزت إلى 1،67 مليار دولار مقابل 1،47 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 207 مليون دولار بنسبة زيادة تصل إلى 14،07 بالمائة.

وكشف تقرير صادر عن المصالح الفلاحية الخارجية التابعة لكتابة الدولة الأمريكية للزراعة، تحت عنوان الحبوب الأسواق العالمية والتجارة أوت المنصرم، أن الجزائر توجد ضمن أهم الدول المستوردة والمستهلكة للقمح، حيث قدر متوسط استيراد القمح بالنسبة للجزائر خلال السنوات الخمس الماضية ما بين 7.2 و8.4 مليون طن متري، واستهلاك إجمالي يفوق 10 ملايين طن سنويا.