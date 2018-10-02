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الاستثمار في المجال بات حتمية اقتصادية

الجزائر تضيّع تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية

  02 أكتوبر 2018 - 19:16   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الجزائر تضيّع تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كمال ومان عن تضييع الجزائر لفرصة تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية لوحدها والمتمثلة في المغلفات والمعلبات والتي تمثل 32 بالمائة من نسبة النفايات المنزلية، فيما تمثل النفايات العضوية نسبة 54 بالمائة وهي قابلة للاسترجاع كأسمدة لاستصلاح الأراضي الفلاحية.

 

أوضح ومان أن نشاط إعادة تدوير وتثمين النفايات أصبح اليوم نشاطا اقتصاديا مربحا وخلاقا للثروة ولمناصب الشغل في كل بلدان العالم، مشددا خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، على دور البلديات في إعداد مخططات لتسيير النفايات المنزلية ما من شأنه الدفع بالاستثمار المحلي في هذا المجال، كما كشف المتحدث عن إطلاق منظومة معلومات إلكترونية لتسيير النفايات قبل نهاية السنة الجارية بعد تطوير بنك المعلومات المتعلق بتخزين حجم إنتاج النفايات المجمعة بكل بلديات الوطن ونوعيتها بغية تقديم مؤشرات للمستثمرين لتسهيل نشاطهم وتشجيع المتعاملين الخواص للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني ودعمه.

وفي سياق ذي صلة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات أن الجزائر تضيع فرصة تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية لوحدها والمتمثلة في المغلفات والمعلبات والتي تمثل 32 بالمائة من نسبة النفايات المنزلية فيما تمثل النفايات العضوية نسبة 54 بالمائة وهي قابلة للاسترجاع كأسمدة لاستصلاح الأراضي الفلاحية، مبرزا في الوقت ذاته، أن المغلفات و المعلبات البلاستيكية و التي تمثل 17 بالمائة من نسبة النفايات المنزلية تسمح لوحدها بخلق نشاطات مثمرة ، فالاستثمار في رسكلة قارورة ماء واحدة يوفر 7 آلاف منصب شغل مباشر على حد قوله، علاوة على تقليص فاتورة استيراد مادة البلاستيك الأوليةوتقليص استغلال المواد الطبيعية والانخراط في الثقافة العالمية لحماية البيئة و تثمين النفايات .

وتطرق ذات المتحدث، إلى جهود الدولة في التخلص من المفارغ العشوائية وإنشاء مراكز الردم التقني والمؤسسات العمومية المكلفة بالتسيير والجمع والنقل، مؤكدا أن مؤشرات تسيير النفايات موجودة اليوم وهو ما لم يكن متوفرا بالأمس، موضحا بأن كمية النفايات المنزلية تقدر بـ 13 مليون طن سنويا على حد قوله.

لطفي.ع

 

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