باستثمار يناهز 40 مليوندولار وطاقة إنتاج تقدر بـ 40 ألف طن

دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019

سيتم إطلاق عملية إنتاج الزيوت بمصنع توتال الجزائر الواقع بوهران مع نهاية الثلاثي الأول لـ 2019، حسبما صرح به أمس المدير العام لـشركة توتال الجزائر، ستيفان تالنيو.

قال نفس المسؤولخلال ندوةصحفية على هامش إطلاق النسخة الثانية من مسابقة تحدي مسير المؤسسة الصغيرة خلال السنة 2018-2019 التي تنظمها شركة توتال أن أولى اختبارات الإنتاج ستنطلق معنهاية الثلاثي الأول لـ 2019.

وسينتج المصنع الذي تم إنجازه على مساحة 1ر4 هكتار باستثمار يناهز 40 مليون دولار حوالي 40.000 طن سنويا من زيوت تشحيم من مستهلكات المركبات و السيارات .

ويقدر الطلب على هذه المنتجات في السوق المحلية بما يتراوح بين 140 إلى 150ألف طن سنويا.

كما قال المدير العام لشركة توتال الجزائر أنه سيتم منح الأولوية للسوقالمحلية في عملية تسويق منتجات هذا المصنع المنجز في ببلدية شهايرية بدائرةبطيوة بوهران.

وفيما يتعلق بمسابقة تحدي مسير المؤسسة الصغيرة، فسيتم فتح التسجيلات من 9 أكتوبر الى 13 نوفمبر المقبل على منصة الإنترنت المخصصة لجميع حاملي المشاريعومؤسسي المؤسسات الصغيرة المطلقة خلال العامين الماضيين بشرط أن يكون المترشحأقل من 35 سنة وأن يكون من جنسية جزائرية.

وفي الوقت نفسه، سيقوم فريق المسابقة المقررة في مارس 2019 ، بجولة لتقديمهذه المسابقة في جامعات قسنطينة وعنابة وسطيف ووهران وتلمسان.

ويكافئ تحدي مسير المؤسسة الصغيرة خلال السنة 2018-2019 المنظم منطرف توتال المؤسسات الصغيرة الاكثر ابتكارا والتي تنشط في مختلف القطاعاتلإطلاق مبادرات جديدة.

تندرج هذه المسابقةفي إطار سياسة الدعم الشاملة التي تنتهجها مجموعة توتال من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان التي ينشط فيها هذا المجمع البترولي والتي نظمتطبعنها الأولي في 2016.

وأوضحت مديرة التسويق لشركة توتال الجزائر ليليا التهامي أن الهدف منالمسابقة المنظمة في 60 بلدا هو دعم مساعي خلق وتطوير روح المبادرة.

وفي نهاية المسابقة، سيستفيد ثلاثة من الفائزين الأوائل من المزيد علامة وتصنيف المسير للمؤسسة الصغيرةما يتيح لهم البروز في وسائل الإعلاموالمساعدة المالية والدعم في تحقيق المشروع.

وسيمثل الفائزون الجزائر في نفس التحدي المنظم على المستوى الإفريقي، كماسيتم منح جائزة المفضلة الأنثوية في نهاية التحدي.

وقال راعي المسابقة والخبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رياض حارطاني إن بروز المؤسسات الصغيرة هو أمر بالغ الأهمية في الانتقال التكنولوجي الذي تشهده الاقتصاديات عبر العالم.

وحسب هذا الخبير، يجب أن تدفع الرغبة الكبيرة لدى المؤسسات الصغيرة للاسهامفي التنمية، المسؤولين عن القطاع الاقتصادي لدعم تلك المؤسسات التي تبنت مسعى المخاطرة في الاستثمار بمجالات الابتكار مشددا على ضرورة استحداث محيط إيجابي حول إنشاء المؤسسات الصغيرة المبتكرة.