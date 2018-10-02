باستثمار يناهز 40 مليوندولار وطاقة إنتاج تقدر بـ 40 ألف طن
دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019
سيتم إطلاق عملية إنتاج الزيوت بمصنع توتال الجزائر الواقع بوهران مع نهاية الثلاثي الأول لـ 2019، حسبما صرح به أمس المدير العام لـشركة توتال الجزائر، ستيفان تالنيو.
قال نفس المسؤولخلال ندوةصحفية على هامش إطلاق النسخة الثانية من مسابقة تحدي مسير المؤسسة الصغيرة خلال السنة 2018-2019 التي تنظمها شركة توتال أن أولى اختبارات الإنتاج ستنطلق معنهاية الثلاثي الأول لـ 2019.
وسينتج المصنع الذي تم إنجازه على مساحة 1ر4 هكتار باستثمار يناهز 40 مليون دولار حوالي 40.000 طن سنويا من زيوت تشحيم من مستهلكات المركبات و السيارات .
ويقدر الطلب على هذه المنتجات في السوق المحلية بما يتراوح بين 140 إلى 150ألف طن سنويا.
كما قال المدير العام لشركة توتال الجزائر أنه سيتم منح الأولوية للسوقالمحلية في عملية تسويق منتجات هذا المصنع المنجز في ببلدية شهايرية بدائرةبطيوة بوهران.
وفيما يتعلق بمسابقة تحدي مسير المؤسسة الصغيرة، فسيتم فتح التسجيلات من 9 أكتوبر الى 13 نوفمبر المقبل على منصة الإنترنت المخصصة لجميع حاملي المشاريعومؤسسي المؤسسات الصغيرة المطلقة خلال العامين الماضيين بشرط أن يكون المترشحأقل من 35 سنة وأن يكون من جنسية جزائرية.
وفي الوقت نفسه، سيقوم فريق المسابقة المقررة في مارس 2019 ، بجولة لتقديمهذه المسابقة في جامعات قسنطينة وعنابة وسطيف ووهران وتلمسان.
ويكافئ تحدي مسير المؤسسة الصغيرة خلال السنة 2018-2019 المنظم منطرف توتال المؤسسات الصغيرة الاكثر ابتكارا والتي تنشط في مختلف القطاعاتلإطلاق مبادرات جديدة.
تندرج هذه المسابقةفي إطار سياسة الدعم الشاملة التي تنتهجها مجموعة توتال من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان التي ينشط فيها هذا المجمع البترولي والتي نظمتطبعنها الأولي في 2016.
وأوضحت مديرة التسويق لشركة توتال الجزائر ليليا التهامي أن الهدف منالمسابقة المنظمة في 60 بلدا هو دعم مساعي خلق وتطوير روح المبادرة.
وفي نهاية المسابقة، سيستفيد ثلاثة من الفائزين الأوائل من المزيد علامة وتصنيف المسير للمؤسسة الصغيرةما يتيح لهم البروز في وسائل الإعلاموالمساعدة المالية والدعم في تحقيق المشروع.
وسيمثل الفائزون الجزائر في نفس التحدي المنظم على المستوى الإفريقي، كماسيتم منح جائزة المفضلة الأنثوية في نهاية التحدي.
وقال راعي المسابقة والخبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رياض حارطاني إن بروز المؤسسات الصغيرة هو أمر بالغ الأهمية في الانتقال التكنولوجي الذي تشهده الاقتصاديات عبر العالم.
وحسب هذا الخبير، يجب أن تدفع الرغبة الكبيرة لدى المؤسسات الصغيرة للاسهامفي التنمية، المسؤولين عن القطاع الاقتصادي لدعم تلك المؤسسات التي تبنت مسعى المخاطرة في الاستثمار بمجالات الابتكار مشددا على ضرورة استحداث محيط إيجابي حول إنشاء المؤسسات الصغيرة المبتكرة.
عبد الله. ب