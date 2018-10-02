شريط الاخبار
الجزائر تضيّع تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019 احصلوا على أكبر ممكن من المنتجات والهدايا ! أليانس للتأمينات تحقق رقم أعمال يناهز 3 مليارات دينار الأمن يحبط محاولة إغراق العاصمة بقنطار و55 كلغ من الزطلة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي تكشف الواقع المر للجامعات 12 ساعة للحصول على ترخيص تنظيم العمرة هذا الموسم السلطات العليا تحدد السياسات الحكومية والمدرسة دورها التكوين والبحث شبكة العاصمة يترأسها شرطيان الطلبة الأحرار يطالبون حجار بالتدخل ووضع حد للفساد بالجامعات الولاة يأمرون مدراء التربية بضمان حسن سير المطاعم المدرسيّة قايد صالح يأمر العسكريين بالحفاظ على الجاهزية العليا لتأمين البلاد مكتب المجلس يجتمع اليوم لإصدار لائحة ضد بوحجة ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية إلى 9 ملايير دولار نهاية السنة أحياء تتحول إلى برك والمنتخبون المحليون في قفص الاتهام السلطات مدعوة إلى إعادة النظر في سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه أفلان تيزي وزو يعلن مساندته لـسعيد بوحجة خام البرنت يتجاوز 85 دولارا للبرميل زبدي يحذر الموطنين من الإقبال على استهلاك المواد الفاسدة مطالب بإعادة توجيه سياسة الدعم وتقديمها مباشرة للمواطن إزالة الأسواق الفوضوية دون بديل تُلهب الأسعار التحالف الرئاسي يجمد أنشطة البرلمان إلى غاية استقالة بوحجة رحيل شارل أزنافور التحضير القتالي عنصر أساسي للحفاظ على الجاهزية الجزائر تتجه نحو استيراد كميات من القمح الروسي العجز التجاري للجزائر بلغ 2.05 مليار دولار في ظرف 8 أشهر بإمكاننا تصدير 10 ملايين من الإسمنت والحديد على المدى المتوسط الأورو بـ 21 ألفا و300 دينار والدولار بـ 18 ألفا و100 دينار فتح مركز لمهارات التكنولوجيا العالية في مجال الإشارات والتنقل نوفمبر المقبل إجراءات عقابية ضد الأساتذة والمدراء المخالفين لنظام العمل داخل المؤسسات التعليمية توفير الأدوية .. التلقيح ومخطط السرطان من أولويات وزارة الصحة ترحيب بقرار تخفيض تذاكر الطيران نحو المناطق السياحية بالجنوب إحصاء 370 ألف طالب ناجح و59 ألف أستاذ باحث بمختلف الرتب تنصيب عبد الحكيم شاطر واليا جديدا على ولاية تيزي وزو أريحية مالية بالجزائر بتوقعات تجاوز سعر النفط عتبة 100 دولار آفاق 2019 بوعزقي يؤكد فعالية الإرشاد الفلاحي في ترقية الزراعة أئمة جزائريون في الجامعات الفرنسية لنشر الاعتدال! انسداد تاريخي في البرلمان وأصوات تطالب الرئيس بحلّه لا ترسيم للعمال المتعاقدين ولا تسوية لوضع الأسلاك المشتركة ارتفاع جنوني في أسعار الخضر والفواكه بسبب نقص العرض!
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019

باستثمار يناهز 40 مليوندولار وطاقة إنتاج تقدر بـ 40 ألف طن

دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019

  02 أكتوبر 2018 - 19:17   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019

سيتم إطلاق عملية إنتاج الزيوت بمصنع  توتال الجزائر الواقع بوهران مع نهاية الثلاثي الأول لـ 2019، حسبما صرح به أمس المدير العام لـشركة  توتال الجزائر، ستيفان تالنيو.

 

قال نفس المسؤولخلال ندوةصحفية على هامش إطلاق النسخة الثانية من مسابقة  تحدي مسير المؤسسة الصغيرة خلال السنة 2018-2019  التي تنظمها شركة توتال أن  أولى اختبارات الإنتاج ستنطلق معنهاية الثلاثي الأول لـ 2019.

وسينتج المصنع الذي تم إنجازه على مساحة 1ر4 هكتار باستثمار يناهز 40 مليون دولار حوالي 40.000 طن سنويا من زيوت تشحيم من مستهلكات المركبات و السيارات .

ويقدر الطلب على هذه المنتجات في السوق المحلية بما يتراوح بين 140 إلى 150ألف طن سنويا.

كما قال المدير العام لشركة  توتال الجزائر أنه سيتم منح الأولوية للسوقالمحلية في عملية تسويق منتجات هذا المصنع المنجز في ببلدية شهايرية بدائرةبطيوة بوهران.

وفيما يتعلق بمسابقة تحدي  مسير المؤسسة الصغيرة، فسيتم فتح التسجيلات من 9 أكتوبر الى 13 نوفمبر المقبل على منصة الإنترنت المخصصة لجميع حاملي المشاريعومؤسسي المؤسسات الصغيرة المطلقة خلال العامين الماضيين بشرط أن يكون المترشحأقل من 35 سنة وأن يكون من جنسية جزائرية.

وفي الوقت نفسه، سيقوم فريق المسابقة المقررة في مارس 2019 ، بجولة لتقديمهذه المسابقة في جامعات قسنطينة وعنابة وسطيف ووهران وتلمسان.

ويكافئ تحدي  مسير المؤسسة الصغيرة خلال السنة 2018-2019  المنظم منطرف  توتال المؤسسات الصغيرة الاكثر ابتكارا والتي تنشط في مختلف القطاعاتلإطلاق مبادرات جديدة.

تندرج هذه المسابقةفي إطار سياسة الدعم الشاملة التي تنتهجها مجموعة  توتال من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان التي ينشط فيها هذا المجمع البترولي والتي نظمتطبعنها الأولي في 2016.

وأوضحت مديرة التسويق لشركة توتال الجزائر ليليا التهامي أن الهدف منالمسابقة المنظمة في 60 بلدا هو دعم مساعي خلق وتطوير روح المبادرة.

وفي نهاية المسابقة، سيستفيد ثلاثة من الفائزين الأوائل من المزيد علامة وتصنيف المسير للمؤسسة الصغيرةما يتيح لهم البروز في وسائل الإعلاموالمساعدة المالية والدعم في تحقيق المشروع.

وسيمثل الفائزون الجزائر في نفس التحدي المنظم على المستوى الإفريقي، كماسيتم منح جائزة  المفضلة الأنثوية في نهاية التحدي.

وقال راعي المسابقة والخبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رياض حارطاني إن بروز المؤسسات الصغيرة هو  أمر بالغ الأهمية في الانتقال التكنولوجي الذي تشهده الاقتصاديات عبر العالم.

وحسب هذا الخبير، يجب أن تدفع الرغبة الكبيرة لدى المؤسسات الصغيرة للاسهامفي التنمية، المسؤولين عن القطاع الاقتصادي لدعم تلك المؤسسات التي تبنت مسعى المخاطرة في الاستثمار بمجالات الابتكار مشددا على ضرورة استحداث محيط إيجابي حول إنشاء المؤسسات الصغيرة المبتكرة.

عبد الله. ب

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات