ببلوغ نسبة نمو 3.2 بالمائة

أليانس للتأمينات تحقق رقم أعمال يناهز 3 مليارات دينار

سجلت شركة التأمينات أليانس نموا في رقم أعمالها بنسبة 3.2 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث بلغ الرقم 2.734 مليار دينار، بالمقارنة بالسداسي الأول 2017 والذي بلغ الناتج الخام 209 مليون دينار ما يعادل نسبة نمو 7.2 بالمائة.

نشرت شركة أليانس للتأمينات النتائج المالية للفترة الممتدة ما بين 1 جانفي إلى 30 جوان 2018، فبالرغم من المناخ التنافسي المحتدم والذي لم يشهد انتعاشا خلال النصف الأول من السنة الجارية، تمكنت أليانس للتأمينات من إبقاء رقم أعمالها في مستوى جيد، تسجل الشركة ديناميكية في نموها، حيث بلغت نسبة النمو 3.26 % بالنسبة للإنتاج ما يعادل نتيجة صافية، 6.6% خلال السداسي الاول من 2018.

وقامت أليانس للتأمينات باجتياز مرحلة هامة في عملية التحول الرقمي للشركة، الشيء الذي سمح لها بتطوير كفاءتها، وتحسين العلاقة مع الزبائن والعمال على نفس المستوى، وهذا باعتمادها على وسائل ومنهجيات جديدة للعمل تمكنت أليانس للتأمينات من تنمية حجم المنح لكل فروع الشركة باستثناء فرع السيارات، الذي شهد ركودا في رقم اعماله إلا أنه تم تعويضه بنجاح.

وتلتزم أليانس للتأمينات يوميا أمام أكثر من 400 ألف زبون من الخواص والمؤسسات عبر 44 ولاية وأكثر من 260 وكالة تجارية، باعتبارها أول شركة خاصة مسجلة في بورصة الجزائر منذ 2010، فقد تبنت معايير عالمية ومخطط استراتيجي تضع زبونها بشكل ملموس في قلب اهتماماتها لتحقيق مزيد من الجوارية ونوعية الارشادات والعروض والتعويض.

وتم تكييف عرض المنتجات والخدمات حسب كل زبون، من خلال التأمين على الأضرار التي تصيب الممتلكات والمسؤوليات المدنية والمهنية، حيث أدرج فيه خدمة المساعدة الأكثر نجاعة عبر فرعنا ألجيري تورينغ اسيستانس.

يُذكر أن أليانس للتأمينات تلتزم بتوفير خدمات ذات قيمة مضافة من أجل الوصول للأهداف التالية، فضلا عن بناء شبكة تجارية من أجل جوارية أكبر، وذلك عن طريق فتح مديريات ووكالات تجارية جديدة، التأكيد على إرضاء الزبائن، وكونها الرائدة في العروض التي تقدمها في كل الفئات التي تمس كل أنواع الأنشطة خواص، مهنيين، مؤسسات من أجل بلوغ هدفها الأسمى، ألا و ةهو أن تصبح قريبا المؤمن المفضل لدى الجزائريين.