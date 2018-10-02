تخفيضات الخريف لدى إل.جي

احصلوا على أكبر ممكن من المنتجات والهدايا !

حدّدت إل.جي إلكترونيكس الجزائر الفترة الممتدة من 04 أكتوبر إلى 03 نوفمبر موعدا لانطلاق تخفيضاتها لموسم الخريف وذلك في مختلف قاعات العرض التابعة لها.

خلال شهر كامل، وعلى امتداد تخفيضات الخريف، سيكون هواة التكنولوجيا، والخبرة والرفاهة الكوريّة، على موعد مع الأسعار الاستثنائيّة لتلفزيونات، وثلاجات ومكيفات الهواء المنزلية والغسالات والمواقد وهواتف ال.جي الذكية، وذلك عبر كامل التراب الوطني.

وستصل التخفيضات إلى 000 40 دينار جزائري على كلّ جهاز تلفزيون يقع اقتناؤه، ويمكن الفوز بـ100 الف نقطة على كلّ عملية شراء لهاتف ذكيّ، بما في ذلك هاتف إل جيG7 ThinQ المعزّز بالذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته إل جي في شهر سبتمبر الماضي.

وستكون التخفيضات المقترحة مصحوبة بهدايا لا تقلّ إفادة ومتعة وبقيمة يمكن أن تبلغ 10 الاف دينار جزائري مثل هاتف إل جي G7 ThinQ، أو ألواح صوتيّة أو مكبرات صوت تعمل بالبلوتوث من أجل استخدام سهل ومثاليّ لمنتجات إل جي.

الأمر لا يتوقّف عند هذا الحدّ فأيّام التخفيضات الجنونية من إل جي تقترح دائما المزيد، حيث ستنظم عملية سحب مفتوحة، ويكفيك أن تشتري منتجا من موسم التخفيضات، حتى تقوم إل جي بتسجيلك في عملية السحب التي ستجري في نهاية موسم التخفيضات وستتصل إل جي إلكترونيكس الجزائر بعد ذلك بالفائزين لتسليمهم هداياهم. فبادروا بالحصول على أكثر ما يمكن من التكنولوجيات مع إل جي ! .