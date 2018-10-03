لا زيادة في أسعار الكهرباء والغاز في 2019

أكد محمد عرقاب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز اليوم الأربعاء بالجزائر، أن أسعار استهلاك الكهرباء والغاز لن تشهد أي زيادة خلال السنة المقبلة 2019.

وأوضح عرقاب خلال ندوة صحفية متبوعة بنقاش نشطها في منتدى جريدة المجاهد قائلا "استفاد مجمع سونلغاز من قرض بعيد المدى من طرف الدولة، يتضمن مزايا كثيرة، وهذا قصد مواصلة استثمارات المجمع إلى غاية آفاق 2028"، وتابع يقول "هذه المزايا سمحت للمجمع بمواصلة الاستثمار، ولهذا لم يتم برمجة أي زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز ولن نسجل أي اقتراح في هذا الصدد".