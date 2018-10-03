فيما يسعى نادي المصدرين لتوسيع نشاطه بأوروبا والشرق الأوسط

78.8 مليون دولار صادرات الجزائر من الخضر والفواكه والتمور

- الحكومة مطالبة بمنح الاعتماد للمخابر لتوقيع الاتفاقيات النباتية

يتجه نادي المصدرين الجزائريين لتوسيع نشاطه نحو أوروبا ودول المشرق العربي في إطار مخططات على المدى القصير، المتوسط والبعيد، في وقت حققت الصادرات الجزائرية في شعبة الخضر والفواكه وكذا التمور هذه السنة 78.8 مليون دولار بنسبة ارتفاع تقدر بـ 80بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

كشف شلوش رئيس نادي المصدرين الجزائريين، في تصريح صحفي أمس، عن بلوغ حجم الصادرات الجزائرية في شعبة الخضر والفواكه وكذا التمور هذا العام 78.8 مليون دولار وهي نسبة ارتفعت بـ 80 بالمائة مقارنة بإحصائيات العام الماضي الذي قدرت فيه الصادارت في ذات الشعبة بـ 56 مليون دولار متوقعا تضاعف هذا الرقم في حال توفر الشروط اللازمة.

وأعلن رئيس نادي المصدرين الجزائريين، أن النادي لديه مخططات على المدى القصير، المتوسط والبعيد، حيث سيشرع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية في تنظيم اجتماعات مع جميع السفارات الأجنبية الموجودة بالجزائر، من أجل عرض المنتوج الجزائري، يتضمن شرحا مفصلا عن خصوصية المنتوج الجزائري والمواسم التي ينتج فيها وعدد الولايات المعنية بذلك وبالتزامن مع هذا يضيف شلوش - قدم نادي المصدرين طلبا للخارجية الجزائرية لأجل دعوة كافة التمثيليات التجارية لدى السفارات الأجنبية بالجزائر لحضور يوم ترويجي للمنتوج الجزائري باعتباره بادرة أولى من طرف النادي.

وأردف شلوش أن النادي الذي لم يمض على تأسيسه سيتحرك في شكل مجموعات تتكتل من أجل التفاوض على عقود بيع وتصدير في عدة دول من خلال تنظيم أيام ترويجية، حيث وقع الاختيار على مجموعة من الدول التي لها علاقات اقتصادية بالجزائر في تحرك أول، مثل فرنسا والعمل في هذا الخصوص مع الجالية الجزائرية بحكم عددها الكبير ونفوذها القوي واستغلال ذلك في تسويق المنتوج الجزائري والترويج له، وستكون الوجهة الأخرى كذلك دولة قطر بحكم تحضيراتها لتنظيم كأس العالم والتي يوجد بها حاليا قرابة المليون عامل أجنبي، إضافة إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة التي تعتبر محورا مهما في المشرق العربي وكذا المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة عربية مهمة، وفي أوروبا أيضا يوضح شلوش- هناك استراتيجية للتوجه نحو بلجيكا التي تعتبر قاعدة خلفية خصوصا لوكسمبورغ التي تمتلك قواعد لوجيستيكية كبيرة تعمل نقطة مهمة لإعادة التصدير لدول أخرى.

وفي سياق ذي صلة، دعا شلوش، وزارتي الصناعة والفلاحة إلى ضرورة تسريع منح المخابر الاعتماد من أجل مرافقة المصانع ومزارع الفلاحين، تماشيا مع معايير الجودة الدولية، وكذا بناء قاعدة لوجستيكية مهمة ترافق طموحات التصدير، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على ما يقارب الـ 163 مخبرا أغلبها لا يمتلك تراخيص لمراقبة مستوى جودة المنتوج الجزائري وخاصة المنتوجات الموجهة للتصدير.

وأشار المتحدث إلى ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي شدد فيه رئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء أهمية بالغة لمسألة التصدير، وذلك بضرورة الالتفات الجدي لتصدير المنتوجات الفلاحية بالنظر لإمكانات بلدنا الهائلة في الأراضي الفلاحية الشاسعة والمتنوعة مناخيا فهناك يضيف- منتجات كانت لا تتوفر سوى 3 أشهر في السنة أما اليوم فنراها على مدى السنة، داعيا في الوقت ذاته وزارة الفلاحة إلى الأخذ بعين الاعتبار التأخر غير المعقول في توقيع الاتفاقات النباتية مع الدول الأخرى الذي يشكل عرقلة كبيرة للتصدير وللمصدرين الجزائريين.

كما أوضح المسؤول بأن نادي المصدرين يشرف على تكوين المصدرين الحاليين ويرافقهم في حل مشاكلهم كما يعمل على تكوين جيل من المصدرين في المستقبل لأن مهنة التصدير يقول المتحدث - جديدة في الجزائر بعدما كنا نورد فقط، ويمثل النادي اليوم قوة اقتراح من خلال حضوره في العديد من العقود التي وقعتها الجزائر مع عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا والمشرق العربي.