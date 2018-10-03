ستزيح تدريجيا منافستها الفرنسية المزود الأول للسوق الجزائرية

روسيا تغري الجزائر وتعرض صفقات تموينها بالقمح بأسعار تنافسية

تسارع روسيا للظفر تدريجيا بسوق القمح الجزائري بعد أن وافقت الجزائر على استقبال شحنة من القمح الروسي وإجراء تجارب مخبرية، من خلال تقديم عرض المنتوج بأسعار تنافسية، مزيحة بذلك فرنسا التي تعد الممون الأول للسوق الجزائرية.

بقيت فرنسا حتى الآن المصدر الرئيس الذي يزود الجزائر بحاجتها من القمح، حتى دخلت روسيا على الخط وراحت تنافسها على هذه السوق الكبيرة، وتعرض حبوبها بأسعار تنافسية.

يأتي توجه الجزائر نحو تغيير مصادر تموينها بالقمح الصلب واللين، في خطوة لتنويع مصادر التموين وخلق تنافسية مابين الموردين والظفر بصفقات أقل سعرا وبجودة مضمونة مما يقلل فاتورة واردات البلاد في شعبة الحبوب والتي تستنزف أموالا هائلة من الخزينة العمومية، حيث بدأت فرنسا تفقد مكانتها مؤخرا بصفتها المورد الأول لسوق القمح الجزائرية.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن المزارعين من دول الإتحاد الأوروبي، اضطروا في الآونة الأخيرة وبشكل مطرد للتنازل عن أسواقهم الرئيسية لروسيا.

وأضافت أنه لو تمكنت روسيا من الاستحواذ على سوق القمح الجزائرية وهي الرابعة في العالم، سيواجه المزارعون الأوروبيون وخاصة الفرنسيون منهم، صعوبات كبيرة.

وتعتبر فرنسا اليوم المصدر الرئيسي للقمح إلى الجزائر، التي تعقد صفقات ضخمة لاستيراد الحبوب بهدف تغطية حاجات السوق المحلية.

وتتحدث الأنباء عن أن روسيا قد تقدم عروضا مغرية على الجانب الجزائري، تفسد على الفرنسيين موقعهم الجيد في هذه السوق، فيما تشهد التجارة بين روسيا والجزائر في الفترة الأخيرة، تطورا متسارعا.

وتدل بيانات الوكالة الاتحادية الروسية للرقابة الصحية البيطرية والنباتية روسيلخوز نادزور، على أن روسيا سترسل إلى الجزائر قريبا شحنة اختبارية من القمح الروسي، الذي امتنعت الجزائر سابقا عن استيراده بسبب ملاحظات تخص الجودة.

بالمقابل كشفت أرقام وإحصائيات جديدة، أن الجزائر كانت أكبر مستورد للقمح الفرنسي في شهر جوان الماضي وعلى مدار الموسم، إذ بلغت الصادرات إليها 415 ألف طن في هذا الشهر و4.3 مليون طن على مدار الموسم.

وأوضحت بيانات الجمارك مؤخرا أن صادرات فرنسا من القمح إلى الاتحاد الأوروبي تجاوزت الشحنات المتجهة لدول خارجه، بما يكشف الصعوبات التي تواجها صادراتها خارج الاتحاد في مواجهة كميات قياسية لروسيا.

وأفادت الأرقام بأن إجمالي صادرات فرنسا من القمح اللين للدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بلغ 9.2 مليون طن في السنة التسويقية 2017-2018، لتتجاوز الصادرات المتجهة لدول خارج الاتحاد الأوروبي والتي بلغت 8.1 مليون طن.