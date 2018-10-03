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يقترب من ملامسة أعلى مستوى منذ أربع سنوات

ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق

  03 أكتوبر 2018 - 19:01   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية أمس، لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى في أربع سنوات، حيث ارتفع خام برنت إلى مستوى 85.10 دولار للبرميل في حين صعد الخام الأمريكي إلى مستوى 75.40 دولار للبرميل.

 

قفزت أسعار النفط أمس بعد توقعات بشح الأسواق فور بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية الشهر المقبل، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح، إذ صعد الخام الأمريكي إلى مستوي 75.40 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 75.06 دولار وسجل أعلى مستوى 75.55 دولار، بالمقابل، ارتفع خام برنت إلى مستوى 85.10 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 84.76 دولار، وسجل أعلى مستوى 85.31 دولار.

وفي سياق ذي صلة، فقد الخام الأمريكي عند تسوية أول أمس نسبة 0.6 بالمائة، في أول خسارة خلال أربعة أيام، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى منذ أربع سنوات عند 75.89 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود برنت بنسبة 0.4 بالمائة ، في أول خسارة خلال خمسة أيام ، بعدما سجلت في اليوم السابق مستوى 85.44 دولار للبرميلالذي يعد أعلى مستوى منذنوفمبر 2014.

وأضافت أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي ارتفاعا بمتوسط 4 بالمائة، في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، مع استمرار تركيز السوق على احتمالات إمدادات إيران بعد سريان العقوبات الأمريكية في نوفمبر القادم، فيما حققت أسعار النفط ارتفاعا بمتوسط 5.2 بالمائة على مدار شهر سبتمبر، في ثاني مكسب شهري على التوالي، مع انحسار مخاوف وفرة المعروض بالسوق بعد تراجع إمدادات إيران بالفعل خلال الفترة الأخيرة، وتجاهل أوبك مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

وحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت شحنات النفط الخام من إيران  ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك إلى 1.72 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره 260 ألف برميل يوميا عن ما تم شحنه في أوت.

ويعتبر إجمالي ما تم تصديره من الخام الإيراني الشهر الماضي هو الأدنى للصادرات الإيرانية منذ فيفري 2016، خاصة مع توالي استجابة معظم الدول الكبرى للضغوط الأمريكية لخفض ووقف شراء النفط من إيران.

ويترقب المتعاملون في وقت لاحق البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية، وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.1 مليون برميل، فيثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

لطفي .ع

 

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