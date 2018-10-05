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راوية: البنوك العمومية مستعدة لتقديم خدمات إسلامية

  05 أكتوبر 2018 - 11:10   قرئ 56 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
راوية: البنوك العمومية مستعدة لتقديم خدمات إسلامية

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس  الخميس من سطيف أنه يتعين على البنوك أن تكون "أكثر جاذبية لتدعيم توفير السيولة  للاقتصاد الوطني" .

وأوضح الوزير عند إشرافه على تدشين مقر الوكالة 704 للبنك الوطني الجزائري  بوسط مدينة سطيف و ذلك على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية، أنه يتوجب على البنوك أن تكون أكثر جاذبية لتدعيم توفير السيولة للاقتصاد  الوطني ، مبرزا كذلك بأن المجهودات "ستتضاعف بشأن كل ما يسهل في جلب الموارد"  وعلى البنوك أن تكون أكثر جاذبية  لتحقيق هذا الهدف.

و كشف الوزير بأن البنوك العمومية مستعدة للتعامل و تقديم  خدمات بنكية إسلامية وغيرها من البدائل، مفيدا بأن هذه الخدمات التي تم  الشروع في التعامل بها هذه السنة "ستتوسع أكثر خلال السنة المقبلة" و ذلك  لتوفير كل ما هو ممكن لجلب الأموال حتى تلك "المتداولة في السوق الموازية." وأضاف بأن العمل جار من أجل عصرنة أكثر للنظام المالي والبنكي و"وضع في  متناول الجمهور العريض جميع الوسائل العصرية على غرار بطاقات السحب و كل الوسائل التكنولوجية الأخرى".

وأفاد وزير المالية أن ملف الجباية المحلية في قلب برنامج الحكومة حيث يوجد  فوج عمل مشترك بين وزارتي المالية و الداخلية و الجماعات المحلية و  التهيئة العمرانية مختص بهذا الموضوع بغرض تمكين الجماعات المحلية من  الاستجابة لمتطلبات المواطن، مضيفا أن العمل جاري لتدعيم مساهمة البنوك في  الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

وفي رده عن سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية فتح وكالات لبيع العمولة، أوضح  الوزير بأن القانون يسمح بذلك إلا أن "الظرف الحالي لا يمكن فيه للمتعاملين من  فتح مثل هذه الوكالات".

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