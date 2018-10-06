فيما رد بن سلمان على ترامب "لقد أنهينا مهمتنا" بتعويض إنتاج إيران

النفط يستقر عند 84 دولارا وسط ضغوطات أمريكية لزيادة إنتاج السعودية

تحافظ أسعار نفط برنت على استقرارها في حدود 84 دولار بداية الأسبوع الجاري، بالرغم من صراع التصريحات والتهديدات الأمريكية اتجاه السعودية القاضية بضرورة رفع الإنتاج لخفض الأسعار، أين أنهى الأمير محمد بن سلمان جشع ولوم ترامب بقوله "لقد أدّينا مهمتنا" في تعويض السعودية لحصة إيران المنتظر انسحابها من السوق فور تطبيق العقوبات الأمريكية نوفمبر المقبل، حيث ستضخ للسوق العالمية برميلين بدل برميل واحد.

سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط، ارتفاعا إلى 84.09 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع المنصرم، حيث أنهت أسعار النفط الأسبوع متباينة حيث تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في ديسمبر لتبلغ عند التسوية 84.16 دولار للبرميل.

من جهته، قال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إن بلاده نفذت وعدها لواشنطن بتعويض ما فقدته السوق من إمدادات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية، مضيفا بتصريحه لوكالة بلومبرج "إن الطلب الذي قدمته أمريكا للسعودية ودول أوبك الأخرى بالتأكد من أننا سنعوض أي نقص في الإمدادات من إيران. وهذا ما حدث".

وأضاف إن إيران قلصت صادراتها 700 ألف برميل يوميا إن لم أكن مخطئا. وتقوم السعودية ودول أوبك والدول من خارج أوبك بإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا. ولذلك فإننا نصدر ما يقدر ببرميلين أمام أي برميل إيراني نقص من السوق في الآونة الأخيرة ومن ثم فقد "أدينا مهمتنا وأكثر".

ويُذكر أن روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقا خاصا في سبتمبر الماضي لزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأسعار وأخطرتا الولايات المتحدة قبل اجتماع في الجزائر مع منتجين آخرين.

وأنحى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على أوبك في ارتفاع أسعار النفط الخام وحثها على زيادة إنتاجها لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي في السادس من نوفمبر المقبل.

وارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 86 دولارا للبرميل هذا الأسبوع وذلك بشكل أساسي نتيجة تراجع صادرات النفط من إيران العضو في أوبك بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها. وسجل برنت في ختام التعاملات اليوم الجمعة 84.16 دولار للبرميل.

واتهمت إيران -ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك- ترامب بتنسيق زيادة أسعار النفط من خلال فرض عقوبات على طهران واتهمت السعودية خصمها اللدود بالمنطقة بالخضوع للضغط الأمريكي.

مريم. س