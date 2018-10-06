أكد أن الرقابة التقنية تساهم في الوقاية من المخاطر

نسيب: "المتعاملون المحليون مدعوون لإدماج التقنيات العالمية في الري"

دعا وزير المواد المائية، حسين نسيب، كافة المتعاملين المحليين إلى مواكبة وإدماج التقنيات العالمية والابتكارات الحديثة في مجال الرقابة التقنية على بناءات الري، وذلك بصفة مستمرة ومتواصلة، مؤكدا أن الرقابة التقنية تساهم في الوقاية من المخاطر التي تواجهها انجاز المنشآت.

قال حسين نسيب، خلال افتتاح اليوم الدارسي حول الرقابة التقنية لمنشات الري، أمس، بمقر الوزارة، أن الاستثمار في البنية التحتية رغم الظرف الاقتصادي الصعب خاصة في عدد من القطاعات الأساسية على غرار الموارد المائية والتربية والصحة والسكن قد إرتقى بها رئيس الجمهورية إلى مصف الأولويات الوطنية،قائلا " إن هذه الإرادة السياسية القوية تضع على عاتق كل الفاعلين في قطاعنا مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية لبلوغ الأهداف المسطرة في أحسن الشروط الممكنة فالرقابة التقنية، خير ضمان لتلك المتطلبات المتعارف عليه أن هذه الأخيرة مساهمةً في الوقاية من المخاطر التي من الممكن مواجهتها خلال إنجاز المنشآت، يساهم في القيام بها كل المتدخلين في عملية البناء من خلال مرجعية تضم البنود التعاقدية والمعايير والنظم الفنية وشروط السلامة والقوانين و الحسابية و غيرها.

كما طالب ،حسين نسيب ، من كل المعنيين بعملية التشييد وعلى رأسهم صاحب المشروع، مشيرا في الوقت داته، أن مهمة الرقابة التقنية تتكيف مع خصائص كل عملية لتأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة قد تتطور خلال الأشغال كإمكانية حدوث قصور أو تقصير ومدى أهميته وتأثيره على سير المشروع.

وأضاف، المسؤول الأول عن القطاع، أن فعالية الرقابة التقنية مرتبطة بكفاءة المراقب التقني ومعرفته وخبرته في مجالات عيوب التنفيذ والكوارث الصناعية والطبيعية وتأهيل وقدرات مؤسسات الإنجاز، كما عليه أيضا متابعة تنفيذ ملاحظاته وآرائه مع المنجزين المطالبين بتقديم أجوبة على النقاط التي يثيرها.

للإشارة، فأن صاحب المشروع هو من يحدد سلطة ومساحة تدخل مهمة الرقابة التقنية فالمراقب مساعد لصاحب المشروع الذي هو في نفس الوقت زبونه.

وتابع، حسين نسيب، أن المتعاملون في قطاع الموارد المائية ينشطون في مناخ تنافسي قد ينحرف في غياب رقابة صارمة إلى اهمال بعض العناصر الفنية او المعايير التقنية بما يؤثر سلبا على سلامة وديمومة وصلابة المنشآت ويؤدي إلى خسائر في الاستثمارات وكوارث اقتصادية واجتماعية، قائلا "إن الخبرات المتراكمة لدى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري على مر السنين معتبرة كما أن أداءها وحصيلتها نشاطها محل تقدير إيجابي لدى غالبية الفاعلين في القطاع".

وأشاد، الوزير بدور الذي تلعبا بكل اعتزاز ولهدا فلجزائر أن تعتز بهذه المؤسسة وبالعاملين بها من تقنيين ومهندسين ومسيرين، لما لعبته وما زالت تلعبه من دور حاسم في تجسيد البرنامج الكبير للاستثمار العمومي في مختلف ميادين الاختصاص في الموارد المائية من حشد وتحويل ومعالجة وتوزيع وإعادة تثمين، كما يجب التركيز في المرحلة القادمة على المحافظة على تلك المكاسب وتعزيز الكفاءة الوطنية في مجال الرقابة التقنية على صعيد المورد البشري والوسائل التقنية.

وسيلة قرباج