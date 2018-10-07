توقيع اتفاقيتين بين "سوناطراك" و"توتال"

وقع المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك و المجمع الطاقوي الفرنسي توتال، اليوم الأحد بالجزائر، اتفاقيتين جديدتين في المجال النفطي و البتروكيمياء في إطار تعزيز تعاونهما

و يتعلق الاتفاق الأول بعقد استغلال جديد للتطوير الثنائي لحقل تين فويي تبنكوت جنوب، الممضى من قبل سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية (النافت) و توتال.وينص الاتفاق، الممتد على مدى 25 سنة، على إنجاز المنشآت الأساسية لتثمين مخزونات المحروقات المتواجدة بحقل تين فويي تبنكوت جنوب و المقدرة بأكثر من 100 مليون برميل مكافئ بترول.وبهذا ترتقب الشراكة بين الشركاء الثلاثة إنجاز برنامج أشغال مقدرة بـ 406 مليون دولار والمتعلق بحفر 24 بئر و كذا شبكة جمع النفط على مستوى الآبار المنتجة و ربطها بمنشآت تين فويي تبنكوت

و سيسمح هذا البرنامج ببلوغ مجموع إنتاج 12 مليار م3 من الغاز و 1.6 مليون طن من الغاز المميع و 1.3 مليون طن من المكثفات، أي مجموع 108 مليون برميل مكافئ بترول الى غاية 2042

أما العقد الثاني فيتعلق باتفاق شركاء يسمح بإنشاء شركة مختلطة مؤسسة "سوناطراك" و "توتال".و ستكلف هذه الشراكة بإنجاز مشروع البتروكيمياء المشترك بأرزيو والذي يتضمن إنجاز مصنع لنزع الهيدروجين من غاز البروبان و كذا وحدة لإنتاج البوليبروليبان بقدرة 550 ألف طن سنويا.و يتوقع الشريكان سوناطراك بنسبة 51 % و توتال نسبة 49 % إطلاق دراسات الهندسة ابتداء من نوفمبر 2018.و سيسمح هذا المشروع بتثمين غاز البروبان المتواجد محليا بكميات كبيرة و تحويله إلى بوليبروليبان و هو عبارة عن نوع من البلاستيك الذي يقوى عليه الطلب