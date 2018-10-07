توقيع اتفاقيتين بين "سوناطراك" و"توتال"

شريط الاخبار
تصاعد وتيرة الأزمة في البرلمان بعد مطالبة أويحيى وولد عباس برحيل بوحجة حداد يرافع لتحرير الاقتصاد من البيروقراطية ولد عباس يدعو بوحجة إلى التنحي من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان "بوحجة يمتلك شرعية دستورية لكن هناك شرعية الأمر الواقع" النفط يستقر عند 84 دولارا وسط ضغوطات أمريكية لزيادة إنتاج السعودية نسيب: "المتعاملون المحليون مدعوون لإدماج التقنيات العالمية في الري" مواطنون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع بوحجة منع وكالات الأسفار من الاستعانة بمرشدين مقيمين بالسعودية لتأطير المعتمرين الأمم المتحدة تُشيد بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال الإرهابي "ميمون" يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار تآكل احتياطي الصرف الأجنبي يهوي إلى 88 مليار دولار ونفاذه آفاق 2024 الجزائر وتونس ترفعان مستوى التنسيق الثنائي الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر يوما وطنيا للحريات أطباء مختصون ضحايا مروجي مخدرات زوّروا وصفات طبية بأسمائهم بدة ينفي تورّطه في "التخلاط" لبوحجة ويؤكّد قرب تسوية الأزمة 73 ألف مكتتب "عدل2" اختاروا مواقع سكناتهم في المرحلة الثالثة عبر 31 ولاية وسائل إعلام روسية تشيد بإمكانيات الجيش وامتلاكه لأحدث الأسلحة زطشي يواصل إهانة الكرة الجزائرية قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر حجار يكشف عن إلغاء تخصص العلوم السياسية والبيطرة الحكومة تُحمّل الولاة مسؤولية "غضب" المواطن "حمس" تنفض يدها من الصراع المحتدم بالبرلمان الجزائريون ينتظرون قانون التظاهر السلمي ورفع القيود عن تأسيس الجمعيات زيتوني يدعو المؤرخين والمختصين إلى تدعيم البحث التاريخي 41 ألف عامل لم يستفيدوا من التأمين على مخاطر العمل 4 ملايين قنطار من البذور تحضيرا لموسم الحرث والبذر تعليمات تمنع ارتداء "الميني" والسراويل الممزقة بالجامعات السعودية وروسيا تستحوذان على حصة إيران لشهر نوفمبر المقبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية مختصة في الجباية حسبلاوي يجدد عزم الدولة على توفير الإمكانات لضمان العلاج الشيخ رابح سعدان يقدم استقالته للـ فاف ملفات الطلبة لم ترم في المزبلة والحادث مفتعل هدفه زرع البلبلة بوحجة يتلقّى دعما من الرئيس والوزير الأول ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق روسيا تغري الجزائر وتعرض صفقات تموينها بالقمح بأسعار تنافسية رسائل تحذيرية من الجيش لبقايا الإرهابيين المختبئين في المدن سونلغاز تستثمر أكثر من 671 مليون دينار في تيزي وزو وفاق سطيف يخسر معركة القاهرة ويتسلح بإنجاز 88 حجار يؤكد جاهزية السكنات الوظيفية على مستوى 22 ولاية محاولات المهربين لاستنزاف المواد المدعمة تتواصل
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. توقيع اتفاقيتين بين "سوناطراك" و"توتال"

توقيع اتفاقيتين بين "سوناطراك" و"توتال"

  07 أكتوبر 2018 - 12:00   قرئ 77 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
توقيع اتفاقيتين بين "سوناطراك" و"توتال"

وقع المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك و المجمع الطاقوي الفرنسي توتال، اليوم الأحد بالجزائر، اتفاقيتين جديدتين في المجال النفطي و البتروكيمياء في إطار تعزيز تعاونهما

 و يتعلق الاتفاق الأول بعقد استغلال جديد للتطوير الثنائي لحقل تين فويي تبنكوت جنوب، الممضى من قبل سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية (النافت) و توتال.وينص الاتفاق، الممتد على مدى 25 سنة، على إنجاز المنشآت الأساسية لتثمين مخزونات المحروقات المتواجدة بحقل تين فويي تبنكوت جنوب و المقدرة بأكثر من 100 مليون برميل مكافئ بترول.وبهذا ترتقب الشراكة بين الشركاء الثلاثة إنجاز برنامج أشغال مقدرة بـ 406 مليون دولار والمتعلق بحفر 24 بئر و كذا شبكة جمع النفط على مستوى الآبار المنتجة و ربطها بمنشآت تين فويي تبنكوت

و سيسمح هذا البرنامج ببلوغ مجموع إنتاج 12 مليار م3 من الغاز و 1.6 مليون طن من الغاز المميع و 1.3 مليون طن من المكثفات، أي مجموع 108 مليون برميل مكافئ بترول الى غاية 2042

أما العقد الثاني فيتعلق باتفاق شركاء يسمح بإنشاء شركة مختلطة مؤسسة "سوناطراك" و "توتال".و ستكلف هذه الشراكة بإنجاز مشروع البتروكيمياء المشترك بأرزيو والذي يتضمن إنجاز مصنع لنزع الهيدروجين من غاز البروبان و كذا وحدة لإنتاج البوليبروليبان بقدرة 550 ألف طن سنويا.و يتوقع الشريكان سوناطراك  بنسبة 51 % و توتال نسبة 49 % إطلاق دراسات الهندسة ابتداء من نوفمبر 2018.و سيسمح هذا المشروع بتثمين غاز البروبان المتواجد محليا بكميات كبيرة و تحويله إلى بوليبروليبان و هو عبارة عن نوع من البلاستيك الذي يقوى عليه الطلب

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات