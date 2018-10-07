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وسط تفاؤل وتخوف من زيادة الإنتاج

تصريحات السعودية تطمئن منتجي النفط واستقرار الأسعار عند 84 دولارا

  07 أكتوبر 2018 - 19:59   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تصريحات السعودية تطمئن منتجي النفط واستقرار الأسعار عند 84 دولارا

تسجل بورصة أسعار النفط مع بداية الأسبوع الجاري استقرارا عند 84 دولارا، وسط مؤشرات تفاؤلية باستمرار تعافي سعر البرميل فوق هذه العتبة متجها نحو 100 دولار لأول مرة منذ 2014 عقب طمأنة السعودية بتعويض حصة إيران بعد سريان العقوبات الأمريكية على إيران مطلع نوفمبر المقبل، فيما ترقب حذر من قبل دول الريع البترولي حيال زيادة الإمدادات النفطية ما يخفض الأسعار تحت هذا المستوى، والذي سينجر عنه تراجع مداخيل اقتصاديات البترول على غرار الاقتصاد الجزائري الذي لايزال يتكئ في تمويله على احتياطي الصرف الأجنبي وعائدات صادرات المحروقات.

 

تسود على الساحة النفطية العالمية حالة من الإطمئنان خاصة لدى منتجي أوبك وخارجها على رأسهم روسيا، بعد تقييد مكاسب الأسعار هذا الأسبوع إثر قول السعودية وروسيا إنهما ستزيدان الإنتاج للتعويض عن جزء على الأقل من النقص في الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، بسبب العقوبات التي سيبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر القادم.

وتسعى واشنطن لدى الحكومات والشركات حول العالم للتوقف عن شراء النفط الإيراني من أجل الضغط على طهران لإعادة التفاوض على اتفاق نووي، أين ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصر على أن المملكة تفي بوعودها لتعويض إمدادات الخام الإيراني المفقودة، حيث قال إن السعودية تضخ الآن حوالي 10.7 مليون برميل يوميا ويمكنها ضخ 1.3 مليون برميل يوميا إضافية إذا احتاجت السوق ذلك.

ويتوقع محللون كثيرون أن تهبط صادرات إيران من النفط الخام حوالي مليون برميل يوميا، فيما تشير السعودية إلى تراجع صادرات هذه الأخيرة بنحو 700 ألف برميل يوميا.

مريم سلماوي

 

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