في زيارة تفقد إلى ورشة المشروع بالمحمدية وزير النقل يكشف:

6 ملايير دينار تكلفة طرقات الجامع الأعظم

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، أمس الأحد، عن التكلفة الإجمالية لإنجاز المنافذ المؤدية إلى جامع الجزائر والمقدرة بـ 10 منافذ إلى جانب الأشغال العمومية الملحقة بها أنها بلغت 6 مليار دج أي (600 مليار سنتيم).

أوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة التفقد التي قام بها إلى الجامع الأعظم رفقة وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، أن هذه المنافذ تعد جد ضرورية لتسيير التدفقات بعد افتتاح المسجد وامتلائه بالمصلين والزوار.

قال زعلان إنه تم إنجاز 10 منافذ إلى جانب 3 أنفاق تحت أرضية و3 جدران سند، إلى جانب إنجاز حزام دائري حول المسجد يساعد على وصول المصلين والزوار وغيرهم سواء بالنسبة للمركبات أو المشاة.

وتم حاليا الانتهاء من إنجاز 5 منافذ، فيما تعرف الأشغال في المنافذالخمسة المتبقية مراحل متقدمة جدا من الإنجاز، بحيث ستكون جاهزة مع افتتاحالمسجد أمام العامة.

وتطلب إنجاز هذه المنافذ القيام بعمليات نزع الملكية وتحويل خطوط الكهرباءوالماء والغاز ومختلف العوائق الأخرى.

وتعزز المشروع بإنجاز قاعة للصلاة تسَع 120 ألف مصلٍ، كما يضم ساحة خارجية ومكتبة ومركزا ثقافيا وآخر لتدريس القرآن، زيادة على فضاءات للتجارة ومطاعم وحدائق، كما وضع مخطط لبناء مركز ثقافي ضخم بجانب المسجد يضم قاعة مؤتمرات تسَع 1500 مشارك وقاعات سينمائية ومكتبة.

وعانى مشروع بناء المسجد من بعض العراقيل، منها انسحاب مكتب دراسات ألماني عُهد إليه إنجاز الجامع، وقد برّرت وزارة السكن والعمران والمدينة الجزائرية التخلي عن خدمات المكتب وتعويضه بشركة صينية بكونه تماطل في المهمة الموكولة إليه، فيما حمّل المكتب مسؤولية البطء في إنجاز الأشغال إلى السلطات الجزائرية.

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مؤخرا أنّ السجاد الذي أهدي للجامع الأعظم قد تم إخراجه من المخازن وافتراشه في قطعة أرضية شاسعة وصلت مساحتها إلى 10 ألاف و200 متر مربع .

وأضاف أنه تم تصوير السجاد عن طريق طائرة دون طيار، مضيفا أنهم طلبوا من فنانين جزائريين برسم منمنمات على السجاد بلمسة جزائرية، وذلك ليكون سجادا جزائريا مائة بالمائة، والذي سيعمم في الثلاثي الأول لسنة 2019 على مختلف مساجد الوطن كمسجد سيدي عقبة ببسكرة، الأغواط، غليزان، وتبسة.