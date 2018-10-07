شريط الاخبار
تفاصيل جديدة في قضية بوحجة والنواب تورّط الطيب بلعيز تصريحات السعودية تطمئن منتجي النفط واستقرار الأسعار عند 84 دولارا 6 ملايير دينار تكلفة طرقات الجامع الأعظم يوغرطة آيت أحمد يعلن مساندته للبرلمانية سليمة غزالي تربص الخضر للقاءي البنين ينطلق اليوم بوحجة يلمح إلى الاستقالة عمال التربية يهددون بالعودة إلى الاحتجاج الترخيص للبلديات بإنشاء مؤسسات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وزير الداخلية الإيطالي في زيارة للجزائر لبحث ملفات الحراقة مقاطع الموت بالطريق السيار تحصد أرواح الجزائريين ملتقى بالتعاون مع الاتحاد الأوربي حول التجربة الجزائرية في إدارة السجون فتح 7 مراكز لتكوين السائقين لنيل شهادة الكفاءة المهنية بتيزي وزو الأطباء المقيمون يحتجون اليوم أمام مقر وزارة الصحة فدرالية السكك الحديدية تطالب برحيل مسيّرها هيئة دربال تُكوّن أعضاءها في دورها الرقابي في استحقاقات الرئاسة حداد ينفي علاقته بكمال البوشي 145 مليار سنتيم مداخيل صندوق الزكاة لعام 1439 تصاعد وتيرة الأزمة في البرلمان بعد مطالبة أويحيى وولد عباس برحيل بوحجة حداد يرافع لتحرير الاقتصاد من البيروقراطية ولد عباس يدعو بوحجة إلى التنحي من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان "بوحجة يمتلك شرعية دستورية لكن هناك شرعية الأمر الواقع" النفط يستقر عند 84 دولارا وسط ضغوطات أمريكية لزيادة إنتاج السعودية نسيب: "المتعاملون المحليون مدعوون لإدماج التقنيات العالمية في الري" مواطنون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع بوحجة منع وكالات الأسفار من الاستعانة بمرشدين مقيمين بالسعودية لتأطير المعتمرين الأمم المتحدة تُشيد بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال الإرهابي "ميمون" يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار تآكل احتياطي الصرف الأجنبي يهوي إلى 88 مليار دولار ونفاذه آفاق 2024 الجزائر وتونس ترفعان مستوى التنسيق الثنائي الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر يوما وطنيا للحريات أطباء مختصون ضحايا مروجي مخدرات زوّروا وصفات طبية بأسمائهم بدة ينفي تورّطه في "التخلاط" لبوحجة ويؤكّد قرب تسوية الأزمة 73 ألف مكتتب "عدل2" اختاروا مواقع سكناتهم في المرحلة الثالثة عبر 31 ولاية وسائل إعلام روسية تشيد بإمكانيات الجيش وامتلاكه لأحدث الأسلحة زطشي يواصل إهانة الكرة الجزائرية قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر حجار يكشف عن إلغاء تخصص العلوم السياسية والبيطرة الحكومة تُحمّل الولاة مسؤولية "غضب" المواطن "حمس" تنفض يدها من الصراع المحتدم بالبرلمان الجزائريون ينتظرون قانون التظاهر السلمي ورفع القيود عن تأسيس الجمعيات
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. 6 ملايير دينار تكلفة طرقات الجامع الأعظم

في زيارة تفقد إلى ورشة المشروع بالمحمدية وزير النقل يكشف:

6 ملايير دينار تكلفة طرقات الجامع الأعظم

  07 أكتوبر 2018 - 19:59   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
6 ملايير دينار تكلفة طرقات الجامع الأعظم

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، أمس الأحد، عن التكلفة الإجمالية لإنجاز المنافذ المؤدية إلى جامع الجزائر والمقدرة بـ 10 منافذ إلى جانب الأشغال العمومية الملحقة بها أنها بلغت 6 مليار دج  أي (600 مليار سنتيم).

 

أوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة التفقد التي قام بها إلى الجامع الأعظم رفقة وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، أن هذه المنافذ  تعد جد ضرورية لتسيير التدفقات بعد افتتاح المسجد وامتلائه بالمصلين والزوار.

قال زعلان إنه تم إنجاز 10 منافذ إلى جانب 3 أنفاق تحت أرضية و3 جدران سند، إلى جانب إنجاز حزام دائري حول المسجد يساعد على وصول المصلين والزوار وغيرهم سواء بالنسبة للمركبات أو المشاة.

وتم حاليا الانتهاء من إنجاز 5 منافذ، فيما تعرف الأشغال في المنافذالخمسة المتبقية مراحل متقدمة جدا من الإنجاز، بحيث ستكون جاهزة مع افتتاحالمسجد أمام العامة.

وتطلب إنجاز هذه المنافذ القيام بعمليات نزع الملكية وتحويل خطوط الكهرباءوالماء والغاز ومختلف العوائق الأخرى.

وتعزز المشروع بإنجاز قاعة للصلاة تسَع 120 ألف مصلٍ، كما يضم ساحة خارجية ومكتبة ومركزا ثقافيا وآخر لتدريس القرآن، زيادة على فضاءات للتجارة ومطاعم وحدائق، كما وضع مخطط لبناء مركز ثقافي ضخم بجانب المسجد يضم قاعة مؤتمرات تسَع 1500 مشارك وقاعات سينمائية ومكتبة.

وعانى مشروع بناء المسجد من بعض العراقيل، منها انسحاب مكتب دراسات ألماني عُهد إليه إنجاز الجامع، وقد برّرت وزارة السكن والعمران والمدينة الجزائرية التخلي عن خدمات المكتب وتعويضه بشركة صينية بكونه  تماطل في المهمة الموكولة إليه، فيما حمّل المكتب مسؤولية البطء في إنجاز الأشغال إلى السلطات الجزائرية.

وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مؤخرا أنّ السجاد الذي أهدي للجامع الأعظم قد تم إخراجه من المخازن وافتراشه في قطعة أرضية شاسعة وصلت مساحتها إلى 10 ألاف و200 متر مربع .

وأضاف أنه تم تصوير السجاد عن طريق طائرة دون طيار، مضيفا أنهم طلبوا من فنانين جزائريين برسم منمنمات على السجاد بلمسة جزائرية، وذلك ليكون سجادا جزائريا مائة بالمائة، والذي سيعمم في الثلاثي الأول لسنة 2019 على مختلف مساجد الوطن كمسجد سيدي عقبة ببسكرة، الأغواط، غليزان، وتبسة.

ز.أيت سعيد

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات